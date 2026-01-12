VIDEO: Krejčí pomohol dôležitým košom. Golden State nestačil výkon Stepha Curry

Basketbalisti Atlanty si v NBA pripísali cennú výhru 124:111 na palubovke Golden State. Český reprezentant Vít Krejčí sa udržal v základnej zostave Hawks a k výhre prispel piatimi bodmi a piatimi doskokmi za 21 minút na ihrisku.
Atlanta uspela tretíkrát za sebou a drží deviatu priečku v tabuľke Východnej konferencie. Atlanta prvýkrát nastúpila aj s novými posilami CJ McCollumom a Coreyom Kispertom, ktoré získala z Washingtonu výmenou za hviezdu tímu Trae Younga.
Obaja začali na lavičke, zatiaľ čo Krejčí pri absencii Zaccharieho Risachera zostal v základnej zostave, hoci mu predchádzajúci zápas nevyšiel a minul všetky svoje strely. Síce znovu výraznejšie nezažiaril, ale trafil dôležitú trojku, ktorú znižoval na 38:39 a pomohol zmazať osembodovú stratu. A pomáhal v obrane.
Zvyšok tímu solídne strieľal, najmä Luke Kennard, ktorý trafil šesť trojok a dal 22 bodov. Bol hlavným strojcom úniku na konci tretej štvrtiny zo 72:71 na 100:78. Jalen Johnson pridal 23 bodov a Nickeil Alexander-Walker 24 bodov.
McCollum dal 12 bodov zo 14 striel a Kispert dva body z trestných hodov. Za domácich sa síce Jimmy Butler a Stephen Curry podelili rovnomerne o 61 bodov, nikto ďalší z tímu Warriors sa však nedostal vyše 10 bodov.
VIDEO: Skvelá akcia Curryho
Denver aj napriek absencii piatich opôr na čele s Nikolom Jokičom a Jamalom Murrayom zvíťazil doma nad Milwaukee 108:104. V závere uhájili tesný náskok a trestnými hodmi doviedli zápas k víťazstvu. Aaron Gordon dal 23 bodov, Tim Hardaway pridal z lavičky 25 bodov. Bucks ťahal Janis Antetokounmpo s 31 bodmi a 11 asistenciami.
Sacramento ukončilo sedemzápasovú sériu prehier a zvíťazilo 111:98 nad Houstonom. Hneď šesť hráčov Kings malo dvojciferný počet bodov, najviac 22 dal DeMar DeRozan a stal sa 23. hráčom histórie, ktorý pokoril hranicu 26-tisíc bodov v kariére. Sacramento strieľalo s úspešnosťou 49 percent a posledných šesť minút zápasu vyhralo 19:8.
Líder súťaže Oklahoma City vyhrala 124:112 nad Miami. Thunder opäť ťahal druhý najlepší strelec sezóny Shai Gilgeous-Alexander s 29 bodmi. Z toho 16 bodov dal v kľúčovej tretej štvrtine, keď šnúrou 15:0 získali Thunder kontrolu nad zápasom.
Minnesota prehrávala so San Antoniom už o 19 bodov, ale dokázala skóre otočiť a zvíťaziť 104:103. Víťaznú strelu dal 17 sekúnd pred koncom Anthony Edwards, autor 23 bodov. Za Spurs nazbieral 29 bodov Victor Wembanyama.
Dráma sa hrala aj v Toronte, kde domáci Raptors zdolali Philadelphiu 116:115 po predĺžení. Zápas rozhodol v poslednej sekunde trestným hodom Scottie Barnes. Druhý zámerne zahodil. V normálnej hracej dobe Raptors dotiahli v posledných 13 sekundách stratu štyroch bodov.
NBA - 5. január:
Orlando Magic - New Orleans Pelicans 128:118 (26:26, 32:33, 33:39, 37:20)
Najviac bodov: Bane 27, Black 26, Banchero 23 - Williamson 22, Murphy a Poole po 21
Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets 103:98 (34:23, 27:27, 16:24, 26:24)
Najviac bodov: Coward 21, Londale 16, Aldama 15 - Clowney a Martin po 17, Wilson a Wolf (10 doskokov) po 11
Portland Trail Blazers - New York Knicks 114:123 (34:34, 26:31, 25:25, 29:33)
Najviac bodov: Avdija 25, Sharpe 23, Love 21 - Brunson 26, Anunoby 24, Towns 20 (11 doskokov)
Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 116:115 pp (22:25, 36:23, 18:36, 31:23 - 9:8)
Najviac bodov: Barnes 31, Shead 22, Quickley 20 - Maxey 38, Edgecombe 17, Barlow, Grimes a Oubre po 13
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 104:103 (24:31, 18:24, 29:30, 33:18)
Najviac bodov: Edwards 23, DiVincenzo 19, Reid 17 (11 doskokov) - Wembanyama 29, K. Johnson 15, Champagnie 14 (10 doskokov)
Oklahoma City Thunder - Miami Heat 124:112 (32:34, 22:25, 39:26, 31:27)
Najviac bodov: S. Gilgeous-Alexander 29, Williams 18, Holmgren (10 doskokov) a Mitchell po 16 - Wiggins 23, Herro 19, Larsson 16
Denver Nuggets - Milwaukee Bucks 108:104 (27:23, 35:29, 23:22, 23:30)
Najviac bodov: Hardaway 25, Gordon 23, Watson 19 - Antetokounmpo 31 (11 asistencií), Turner 16, Green a Portis po 14
Phoenix Suns - Washington Wizards 112:93 (32:28, 33:22, 31:17, 16:26)
Najviac bodov: O'Neale 19, Booker 17, Brooks 16 - T. Johnson a Sarr po 19, Coulibaly 12
Golden State Warriors - Atlanta Hawks 111:124 (28:27, 25:32, 25:35, 33:30)
Najviac bodov: Curry 31, Butler 30, Melton 10 - N. Alexander-Walker 24, J. Johnson 23, Kennard 22
Sacramento Kings - Houston Rockets 111:98 (22:23, 29:25, 27:28, 33:22)
Najviac bodov: DeRozan 22, LaVine 18, Westbrook (10 asistencií) a Monk po 15 - A. Thompson 31, Durant 23, Sengün 19
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia