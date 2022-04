Na zápas nastúpili bez opôr. Obhajca titulu v NBA kalkuloval s výberom súpera v play off

V 1. kole play off nastúpia proti víťazovi duelu play in o siedmu nasadenú priečku medzi Brooklynom a Clevelandom.

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu Celtics uspeli v posledný hrací deň základnej časti NBA na palubovke Memphisu 139:110 a posunuli sa na druhú priečku vo Východnej konferencii.

Všetkých štyroch účastníkov play in na východe delil pred posledným zápasom len jeden duel, no k zmene v tabuľke napokon neprišlo, Brooklyn, Cleveland, Atlanta i Charlotte svoje stretnutia vyhrali.

Nets nastúpia v súboji o siedmu nasadenú priečku proti Clevelandu. Neúspešný zo súboja bude mať ešte opravný pokus a v stretnutí o ôsme nasadené miesto narazí na víťaza zápasu Hawks proti Hornets.

Na západe sa na záver riešilo už iba konečné postavenie tímov s istotou priameho postupu do play off. Golden State uspel na ihrisku New Orleans 128:107 a udržal si tretiu priečku pred Dallasom. Utah suverénne vyhral v Portlande 111:80 a ustrážil si piatu pozíciu pred Denverom.

NBA - základná časť - 11. apríl:

Brooklyn - Indiana 134:126

Charlotte - Washington 124:108

Cleveland - Milwaukee 133:115

Houston - Atlanta 114:130

Memphis - Boston 110:139

New York - Toronto 105:94

Orlando - Miami 125:111

Philadelphia - Detroit 118:106

Minnesota - Chicago 120:124

Dallas - San Antonio 130:120

Denver - Los Angeles Lakers 141:146 pp

Los Angeles Clippers - Oklahoma City 138:88

New Orleans - Golden State 107:128

Phoenix - Sacramento 109:116

Portland - Utah 80:111