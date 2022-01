Dončič ukončil víťaznú sériu Chicaga, po dlhých rokoch sa vrátil Thompson

NEW YORK. Basketbalisti Golden State zvíťazili v noci na pondelok doma nad Clevelandom 96:82 a sú späť na čele NBA.

Trojnásobný šampión ligy si v návrate pripísal sedem úspešných striel z poľa z 18 a premenil 3 z 8 trojkových pokusov.

"Nestrieľal som tak dobre, ako som chcel, no som šťastný iba za to, že sa môžem pozrieť na zápis a uvidieť tam moje meno. Bola to dlhá cesta.

Nehovorím, že tento zážitok sa vyrovná zisku titulu, ale moje pocity sú takmer rovnaké ako vtedy," prezradil podľa agentúry AP 31-ročný ostrostrelec. Golden State je na čele súťaže o lepšie vzájomné zápasy pred Phoenixom.

Líder Východnej konferencie zo Chicaga prehral v Dallase 99:113. Mavericks dirigoval ako tradične Luka Dončič, ktorý zaznamenal triple double 22 bodov, 14 doskokov i asistencií.

Doplnil ho Josh Green rekordom v kariére 18 bodov, rovnaký počet bodov dal aj Maxi Kleber, pre ktorého to bolo maximum v sezóne. Dallas uspel šiestykrát v sérii a ukončil deväťzápasovú víťaznú šnúru Chicaga.

Slovinský rozohrávač dosiahol tri dvojciferné ukazovatele po 39. raz v kariére. "Najmä v závere duelu sme ukázali tímovú súdržnosť v obrane. Každý rozumel taktickému plánu a v prípade potreby zaskočil za spoluhráča," vyjadril spokojnosť Sean Sweeney. Musel nahradiť hlavného kouča Dallasu Jasona Kidda, ktorý je v izolácii.