VIDEO: Lakers prišli o Dončiča. Mladík Dallasu napodobnil Jordana a San Antonio vyhralo derby

Basketbalisti San Antonia vyhrali aj druhé texaské derby v sezóne NBA, Dallas zdolali tentoraz na jeho palubovke 135:123. Francúzsky pivot Victor Wembanyama sa na treťom triumfe druhého tímu Západnej konferencie v rade podieľal 29 bodmi, 11 doskokmi a 6 asistenciami.
Los Angeles Lakers pri domácom víťazstve 119:115 nad Philadelphiou prišli o Luku Dončiča, najlepší strelec ligy opustil ihrisko už po 15 minútach kvôli bolestiam v ľavej nohe.
V Dallase popri Wembanyamovi skórovalo dvojciferne ďalších šesť hráčov Spurs, najlepším strelcom zápasu bol ale domáci Cooper Flagg.
Talent a jednotka vlaňajšieho draftu zaznamenal 32 bodov a stal sa prvým tínedžerom, ktorý v slávnej lige v štyroch zápasoch za sebou dosiahol na tridsaťbodovú hranicu. A dokázal to ako iba piaty nováčik po Michaelovi Jordanovi, Bernardovi Kingovi, Allenovi Iversonovi a Jalenovi Greenovi.
Lakers uspeli aj po odstúpení Dončiča, ktorého čaká vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Slovinská hviezda laboruje so zranením ľavého stehenného svalu. Proti Sixers stihol dať 10 bodov, ale tiež sa dopustil piatich strát.
"Jednoducho to necítil tak, že by sa mal vrátiť do zápasu. Ani lekársky tím si nebol istý, tak sme ho stiahli. Na diagnózu je skoro, "povedal tréner Lakers JJ Redick.
Ťahúňom domácich bol s 35 bodmi Austin Reaves, LeBron James zaznamenal 17 bodov a 10 asistencií. Lakers strieľali s úspešnosťou takmer 56 percent, proti tomu hosťom nestačilo ani 35 bodov Joela Embiida či 26 bodov a 13 asistencií Tyresa Maxeyho.
Atlanta zdolala doma Utah 121:119 košom Nickeila Alexandra-Walkera 1,3 sekundy pred koncom. Autor 23 bodov rozhodol ťažkým pokusom a naopak strela Acea Baileyho po oddychovom čase sa potom neujala.
Skvelú premiéru po presune z Memphisu prežil Jock Landale, ktorý Hawks pomohol osobným maximom 26 bodmi a 11 doskokmi, triple double za 22 bodov, 16 doskokov a 15 asistencií zaznamenal Jalen Johnson. Lídrom Utahu bol Isaiah Collier s 25 bodmi a 11 prihrávkami.
Vo víťaznom ťažení pokračuje Charlotte, výhra 109:99 v Houstone bolo ôsme v rade. Hornets prežívajú najdlhšiu úspešnú sériu od sezóny 1998/99, keď vyhrali ešte o stretnutie viac, a posunuli sa vďaka nej vo Východnej konferencii na postupové miesto do play off.
Veľký podiel na tom mali Kon Knueppel s 24 a LaMelo Ball s 20 bodmi. Domáci Kevin Durant nastrieľal 31 bodov, ale bol osamotený.
Vedúci tím Východnej konferencie Detroit prehral doma 117:126 s oslabeným Washingtonom napriek 31 bodom Cadea Cunninghama. Pri zranení hviezdnych posíl Traeho Younga s Anthonym Davisom mal na víťazstvo Wizards najväčšiu zásluhu autor 20 bodov Will Riley.
NBA - výsledky:
Detroit Pistons - Washington Wizards 117:126 (21:34, 31:22, 32:39, 33:31)
Najviac bodov: Cunningham 30, Robinson 21, Ausar Thompson 13 - Riley 20, Cooper 18, Champagnie a Vukčevič po 14
Orlando Magic - Brooklyn Nets 118:98 (27:19, 29:21, 32:27, 30:31)
Najviac bodov: Bane 23, Banchero 22, Black 18 - Ďomin 26, Traore 21, Claxton 14
Atlanta Hawks - Utah Jazz 121:119 (30:31, 31:29, 31:36, 29:23)
Najviac bodov: Landale 26 (11 doskokov), Alexander-Walker 23, Johnson 22 (16 doskokov, 15 asistencií) - Collier 25 (11 asistencií), Bailey 20, Markkanen a Sensabaugh po 18
Toronto Raptors - Chicago Bulls 123:107 (33:25, 32:33, 35:30, 23:19)
Najviac bodov: Ingram 33, Quickley 24, Mamukelašvili a Murray-Boyles po 17 - Simons 22, Buzelis 18, Yabusele 15 (11 doskokov)
Houston Rockets - Charlotte Hornets 99:109 (26:29, 23:32, 26:30, 24:18)
Najviac bodov: Durant 31, Smith 17, Amen Thompson 8 - Knueppel 24, Ball 20, Bridges 18
Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 123:135 (35:38, 28:36, 33:25, 27:36)
Najviac bodov: Flagg a Marshall po 32, Christie 20 - Wembanyama 29 (11 doskokov), Barnes 19, Castle 18
Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28)
Najviac bodov: Reaves 35, James 17 (10 asistencií), Hačimura 14 - Embiid 35, Maxey 26 (13 asistencií), Edgecombe 19 (10 doskokov)
Phoenix Suns - Golden State Warriors 97:101 (29:25, 26:34, 27:17, 15:25)
Najviac bodov: Brooks 24, Allen 21, Gillespie a Williams (10 doskokov) po 11 - Spencer 20, Santos 18, Melton 17
