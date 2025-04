VIDEO: Oklahoma kráča za postupom, Gilgeous-Alexander potvrdzuje formu

NEW YORK. Basketbalisti Oklahomy City sú blízko k postupu do 2. kola play off zámorskej NBA.

V treťom zápase 1. kola zvíťazili na palubovke Memphisu 114:108 a vo štvrťfinálovej sérii Západnej konferencie vedú už 3:0.

Ústrednou postavou Thunder bol opäť Kanaďan Shai Gilgeous-Alexander, ktorý zaznamenal 31 bodov.

New York uspel vo Východnej konferencii na palubovke Detroitu 118:116 a v sérii vedie 2:1. Karl-Anthony Towns si pripísal na konto 31 bodov, Jalen Brunson pridal 30.