VIDEO: Cleveland nevyužil možnosť získať mečbal. Drámu v Atlante rozhodol jediný bod

Basketbalisti Atlanty Hawks dokázali druhýkrát za sebou zdolať New York Knicks o jediný bod v stretnutí 1. kola play off NBA.
Tentokrát na domácej palubovke 109:108. Hrdinom víťazov bol v noci na piatok CJ McCollum, ktorý premenil 12,5 sekundy pred klaksónom dvojbodovú strelu.
Atlanta sa ujala vedenia 2:1 na zápasy, rovnako ako Minnesota, ktorá si poradila doma s Denverom 113:96.
Toronto znížilo stav série s Clevelandom na 1:2, keď zvládlo prvý domáci súboj v sérii 126:104.
NBA - 1. kolo play-off
Štvrťfinále Východnej konferencie:
Toronto - Cleveland 126:104
/stav série: 1:2/
Atlanta - New York 109:108
/stav série: 2:1/
Štvrťfinále Západnej konferencie:
Minnesota - Denver 113:96
/stav série: 2:1/