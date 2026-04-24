VIDEO: Cleveland nevyužil možnosť získať mečbal. Drámu v Atlante rozhodol jediný bod

Jalen Johnson a Josh Hart. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. apr 2026 o 07:45
Z výhry sa teší aj Minnesota, ktorá zdolala Denver.

Basketbalisti Atlanty Hawks dokázali druhýkrát za sebou zdolať New York Knicks o jediný bod v stretnutí 1. kola play off NBA.

Tentokrát na domácej palubovke 109:108. Hrdinom víťazov bol v noci na piatok CJ McCollum, ktorý premenil 12,5 sekundy pred klaksónom dvojbodovú strelu.

Atlanta sa ujala vedenia 2:1 na zápasy, rovnako ako Minnesota, ktorá si poradila doma s Denverom 113:96.

Toronto znížilo stav série s Clevelandom na 1:2, keď zvládlo prvý domáci súboj v sérii 126:104.

NBA - 1. kolo play-off

Štvrťfinále Východnej konferencie:

Toronto - Cleveland 126:104

/stav série: 1:2/


Atlanta - New York 109:108

/stav série: 2:1/


Štvrťfinále Západnej konferencie:

Minnesota - Denver 113:96

/stav série: 2:1/


Pavúk play-off NBA

