VIDEO: Giannis potiahol Milwaukee k šiestej výhre za sebou, Indiana si zabezpečila TOP 4

NEW YORK. Basketbalisti Milwaukee triumfovali v noci na piatok v zámorskej NBA nad New Orleans 138:111 a natiahli víťaznú sériu na šesť zápasov.

„Prvoradé a najdôležitejšie je ísť do play off zdraví. Po nasledujúcich dvoch zápasoch máme celý týždeň na to, aby sme sa pripravili na hocikoho, kto bude naším súperom. Alebo aspoň päť dní. To nám poskytne oddych a zároveň nás to pripraví,“ zhodnotil tréner domácich Doc Rivers podľa zámorských médií.