VIDEO: San Antonio po dlhom čase pocítilo chuť prehry. Hviezdny Jokič zaznamenal 40 bodov

Basketbalisti Denveru Nuggets zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad San Antoniom 136:134 po predĺžení a zaznamenali ôsmy triumf za sebou.
Hviezdny Nikola Jokič sa na tom podieľal 40 bodmi a 13 asistenciami, za hostí mal double-double Victor Wembanyama s 34 bodmi a 18 doskokmi.
Nuggets ukončili Spurs jedenásťzápasovú sériu víťazstiev. Dôležitú rolu v drese Denveru zohral Aaron Gordon, ktorý 6,2 sekundy pred koncom hry poslal duel do predĺženia a v ňom dostal svoj tím do vedenia.
„Páči sa nám tá intenzita. Je to naozaj dobrý klub, ktorý hrá naozaj tvrdo. Takže toto z nás dostali oni,“ povedal po zápase podľa AFP.
„Fantastický zápas. Jeden z najzábavnejších, akých som bol kedy súčasťou. Želal by som si, aby sme ho zakončili víťazne, ale aj porážka nám niečo prinesie. Bol to skvelý test,“ povedal dvadsaťšesťročný Francúz Wembanyama.
V ďalšom stretnutí zdolal Detroit bez Cadea Cunninghama Philadelphiu 116:93 a zaistil si prvé miesto v tabuľke Východnej konferencie. Tobias Harris mal 19 bodov, ďalších 16 pridali Jalen Duren a Daniss Jenkins.
„Spôsob, akým sa táto skupina tak rýchlo spojila, je výnimočný, ale ešte je tu čo robiť. Dnes večer si to užijeme, ale zajtra sa vrátime do práce,“ konštatoval tréner Detroitu J.B. Bickerstaff.
Miami triumfovalo nad Washingtonom 152:136. Najproduktívnejší hráč Heat bol Jaime Jaquez s 32 bodmi, jeho spoluhráč Kel'el Ware zaznamenal double-double s 24 bodmi a 19 doskokmi. Až sedem hráčov Miami malo na konte dvojciferný počet bodov.
NBA - výsledky:
Denver Nuggets - San Antonio Spurs 136:134 pp (36:43, 29:29, 27:24, 32:28 - 12:10)
Najviac bodov: Jokič 40 (13 asistencií), Braun 21, Johnson 17 - Wembanyama 34 (18 doskokov), Castle 20, Champagnie a Vassell po 18
Miami Heat - Washington Wizards 152:136 (36:32, 41:25, 45:34, 30:45)
Najviac bodov: Jaquez 32, Ware 24 (19 doskokov), Wiggins 21 - Riley 31, Cooper 20, Hardy 19
Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 93:116 (31:41, 29:30, 21:24, 12:21)
Najviac bodov: Maxey 23, George 20, Edgecombe 19 - Harris 19, Duren a Jenkins po 16
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: