Krejčímu to padalo z diaľky, ale jeho body nestačili. Zahviezdil hráč Bostonu

Basketbalisti Atlanty prehrali v NBA na palubovke Toronta 117:134 a nezabránil tomu ani český reprezentant Vít Krejčí, hoci trafil všetky štyri svoje pokusy za tri body a nazbieral 13 bodov.
K tomu za 23 minút na ihrisku pridal 2 doskoky, 2 asistencie a 2 zisky. Hviezdou večera bol Jaylen Brown z Bostonu, ktorý 50 bodmi zariadil výhru 146:115 nad Los Angeles Clippers. Presne po štyroch rokoch si vyrovnal osobný rekord.
Atlanta opäť chýbali hviezdy Trae Young a Kristaps Porzingis, o ktorých výmene sa špekuluje. Napriek tomu sa v Toronte držala v kontakte až do začiatku poslednej štvrtiny. Za stavu 106:107 ale v čase, keď bol Krejčí na lavičke, dovolila súperovi šnúru 16:0 a Raptors už si v posledných siedmich minútach v pokoji strážili vedenie.
Krejčí znovu potvrdil, prečo patrí medzi najlepších trojkárov sezóny, a aktuálne je s úspešnosťou 47 percent štvrtý najlepší. V prvej štvrtine dal dve trojky, z toho prvú napriek faulu súpera, v tretej časti potom pridal ďalšie dve. Ani raz neminul. Jeho spoluhráč Nickeil Alexander-Walker zaznamenal 31 bodov a Jalen Johnson 30.
Raptors ale predviedli oveľa kolektívnejší výkon, ktorý riadili RJ Barrett a Brandon Ingram s 29 bodmi. Dôležitým hráčom domácich bol tiež gruzínsky reprezentant Sandro Mamukelašvili, ktorý mal na dosah triple double s 13 bodmi, 12 doskokmi a 8 asistenciami.
Basketbalisti Minnesoty Timberwolves vyhrali na palubovke Miami 125:115. Hostí potiahol k triumfu Anthony Edwards, ktorý zaznamenal 33 bodov.
Timberwolves ukončili štvorzápasovú víťaznú sériu svojho súpera, rozhodujúci náskok si vybudovali vo štvrtej štvrtine. Okrem Edwardsa sa blysol aj jeho spoluhráč Naz Reid s 29 bodmi. Na druhej strane bol najproduktívnejší Norman Powell s 21 bodmi.
NBA - 4. január:
Miami - Minnesota 115:125
Toronto - Atlanta 134:117
New York - Philadelphia 119:130
San Antonio - Portland 110:115
Chicago - Charlotte 99:112
Dallas - Houston 110:104
Golden State - Utah 123:114
LA Clippers - Boston 115:146
