VIDEO: Víťazná séria Oklahomy je na konci. San Antoniu pomohol návrat hviezdy

Basketbalisti San Antonia Spurs pripravili obhajcom titulu v NBA Oklahome City Thunder iba druhú prehru v sezóne a ukončili ich víťaznú sériu na šestnástich dueloch.
Zároveň ich nepustili do finále Pohára NBA, keď v noci na nedeľu zvíťazili v Las Vegas po dráme 111:109. V druhom semifinálovom stretnutí súťaže New York Knicks zvládol súboj s Orlandom Magic 132:120.
Obe stretnutia sa hrali ako súčasť turnaja najlepších štyroch pohárovej súťaže, no zároveň sa počítajú ako súčasť základnej časti. Finále je v Las Vegas na programe v noci na stredu a ako jediný zápas sezóny Pohára NBA sa do tabuľky základnej časti NBA počítať nebude.
Do zostavy San Antonia sa vrátil Victor Wembanyama, ktorý vynechal predchádzajúcich 12 stretnutí pre problémy s lýtkom a prezentoval sa 22 bodmi a 9 doskokmi.
Bol jedným zo štyroch hráčov Spurs, ktorí sa dostali cez hranicu 20 bodov, najlepším strelcom víťazov bol Devin Vassell s 23. San Antonio dokázalo vymazať aj 16-bodovú stratu, ktorú malo v druhej štvrtine.
Thunder nestačilo 29 bodov úradujúceho MVP ligy i finále Shai Gilgeous-Alexandera. „Pripravili sme súperovi iba druhú prehru v sezóne, to niečo znamená. Vypovedá to o tom, kde tento tím môže byť v budúcnosti.
Bola to kolektívna snaha a nebolo to jednoduché,“ zhodnotil duel podľa AFP 21-ročný Francúz Wembanyama, ktorý prišiel do NBA ako jednotka draftu 2023.
Knicks potvrdili aktuálnu dobrú formu, keď uspeli v deviatom z uplynulých desiatich stretnutí. Triumf dirigoval Jalen Brunson so 40 bodmi.
Magic nemali k dispozícii zraneného najlepšieho strelca Franza Wagnera a ďalšiu ranu utrpeli v priebehu zápasu, keď duel pre zranenie nedohral ich strelecký líder duelu Jalen Suggs, ktorý zostal na 26 bodoch.
„Súper hral v úvode fyzický basketbal, neboli sme na to úplne pripravený. Po prvom oddychovom čase sme však dokázali veci zmeniť. To, ako sme hrali vo zvyšku stretnutia, je náš odkaz súperom,“ pochvaľoval si Brunson.
NBA - 14. december:
Orlando Magic - New York Knicks 120:132 (36:33, 28:38, 28:29, 28:32)
Najviac bodov: Suggs 26, Banchero 25, Bane 18 - Brunson 40, Towns 29, Anunoby 24
Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 109:111 (31:20, 18:26, 28:32, 32:33)
Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 29, Holmgren a Jaylen Williams po 17 - Vassell 23, Castle, Fox a Wembanyama po 22
