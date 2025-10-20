Taliansko šokoval násilný čin. Vodiča autobusu zabil kameň hodený fanúšikmi

RÍM. Pri nepokojoch po basketbalovom zápase v Taliansku zomrel vodič autobusu po tom, čo ho zasiahol cez okno kameň.
K incidentu došlo v nedeľu večer po stretnutí medzi druholigovými klubmi RSR Sebastiani Rieti a Estra Pistoia.
Obeťou sa stal náhradný vodič, ktorý po dueli viezol fanúšikov Pistoie späť do Toskánska. Talianska premiérka Giorgia Meloniová odsúdila incident a označila ho za neprijateľný a šialený.
„Verím, že osoby zodpovedné za tento zbabelý trestný čin budú identifikované a rýchlo postavené pred súd,“ uviedla Meloniová na sociálnej sieti X.
Policajné zložky museli zasiahnuť už počas zápasu, keď došlo ku konfliktu oboch táborov. Polícia po zápase eskortovala autobus prevážajúci hosťujúcich fanúšikov a následne odštartoval útok na autobus.
„Ako je možné zomrieť takto, pri návrate domov po basketbalovom zápase?. Útok, ktorý spáchali v blízkosti Rieti zločinci, ktorí sa stali vrahmi a nikdy ich nemožno nazvať fanúšikmi, je šokujúci,“ citovala agentúra AP Andreu Abodiho, talianskeho ministra športu a mládeže.