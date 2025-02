Brodziansky musel riešiť nečakanú zmenu. Návrat na Slovensko nevylučuje, vidí aj posun reprezentácie

BRATISLAVA. Päťnásobný držiteľ ocenenia pre najlepšieho basketbalistu Slovenska Vladimír Brodziansky musel počas rozbehnutej sezóny riešiť neočakávanú zmenu klubovej adresy a napokon návrat do tímu, kde odštartoval svoju profesionálnu kariéru. Tridsaťročný pivot by chcel zotrvať na španielskych palubovkách čo najdlhšie, ale v závere kariéry sa nebráni ani návratu do rodnej krajiny.

Brodziansky v lete neodolal vábeniu účastníka Ligy majstrov a aktuálneho vicemajstra Španielska, Murcii. V družstve mal stabilnú rolu a minutáž, všetko sa však zmenilo počas januára.

„Murcia podpísala hráča z Joventutu Badalona – Kaisera Gatesa, ktorý je viac-menej ďalším hráčom na pozíciu štyri. Bolo nás sedem, možno až skoro osem veľkých hráčov. Prekvapilo ma, že zobrali ďalšieho hráča a skomplikovalo to situáciu pre Američanov. V tom momente sme mali troch a môžu byť len dvaja. Bolo to trochu nečakané, v Lige majstrov sme boli na prvom mieste a jeden zápas sme boli od Španielskeho pohára. Povedali mi, že môžem zostať, ale pravdepodobne sa budem viac deliť o minúty a viac ma posunú na pozíciu päť. Keď teda budem mať záujem odísť, tak môžem. Prišlo pár ponúk a rozhodol som sa, že viac-menej bude lepšie, keď to ukončím a pôjdem inde,“ popísal pre TASR Brodziansky celú situáciu v Murcii.

Zmenilo sa veľa ľudí Spomedzi viacerých možností zo Španielska si napokon vybral miesto, kde v roku 2018 naštartoval svoju profesionálnu kariéru a začal svoju etapu v tamojšej najvyššej súťaži. Obradoiro síce medzitým spadlo do druhej ligy, ale opäť sa plánuje vrátiť medzi španielsku elitu. „Kontaktovali ma s tým, že majú veľký záujem postúpiť do najvyššej súťaže. Viem o tom, že tam bol Ondřej Balvín, ktorý je môj dobrý kamarát. Zmenilo sa tam dosť veľa ľudí, viac-menej celý trénerský štáb okrem jedného fyzioterapeuta a kondičného trénera. Hrá sa však v rovnakej hale, čiže z tohto pohľadu nejaké veľké zmeny neboli,“ uviedol 30-ročný basketbalista k návratu do Obradoira.

Ciele so spoluhráčmi sú v tomto smere jasné, priamy postup do Liga Endesa sa už asi vzhľadom na zápasovú bilanciu síce nepodarí, ale cez play off vedie možnosť získania miestenky. „Myslím si, že je to podobné ako v Lige majstrov. Prvé kolo play off sa hrá na dva víťazné zápasy, potom je tam Final Four na jeden zápas,“ ozrejmil Brodziansky systém súťaže. Cieľom bolo zostať v Španielsku Práve v Španielsku strávil až na necelú jednu sezónu celú svoju profesionálnu kariéru, okrem Obradoira a Murcie si zahral ešte za Badalonu. „Určite bolo cieľom zostať v Španielsku, súťaž mi vyhovuje a nejako som ani nepremýšľal nad iným. Španielska liga je z domácich súťaží asi najkvalitnejšia, samozrejme po NBA. Ak by som mal šancu ďalej v nej hrávať, tak by som asi pokračoval,“ vyhlásil samotný hráč.

Na Slovensku pritom odohral len minimum zápasov ako odchovanec Prievidze. Do budúcna je podľa jeho však otvorený návratu: „Je to krajina, v ktorej som vyrastal a určite tam teda nejaká myšlienka je. Ale či sa niečo také v budúcnosti podarí, to sa uvidí.“

Slovenský reprezentant v basketbale Vladimír Brodziansky počas tréningu. (Autor: TASR)

Vždy je to zmena Posledných približne dva a pol roka prinieslo v živote Brodzianskeho dosť zmien z pohľadu klubovej príslušnosti. Po španielskej etape v Badalone si vyskúšal Turecko a pôsobenie vo farbách Basaksehiru Istanbul, nasledoval krátkodobý angažmán v srbskom Partizane Belehrad a potom opätovný návrat do Joventutu, to všetko v rámci jednej sezóny. Teraz opäť neočakávane menil klubovú adresu. „Vždy je to zmena, hlavne sťahovanie a balenie vecí je trochu otravnejšie. Vždy sa mi to podarilo pobaliť do dvoch-troch kufrov, takže v tomto smere to nie je až také hrozné. Je to ťažšie v novom prostredí. Pomáha určite, keď niekoho poznám, či už je to hráč alebo tréner. V Obradoire som napríklad poznal Balvína alebo Munoza, s ktorým som hrával,“ zamyslel sa Brodziansky nad nedávnymi udalosťami.

Veľký posun reprezentácie Čo sa však nemení, je jeho prístup k reprezentácii, kde patrí už niekoľko rokov k ústredným postavám a lídrom tímu. Slovensku sa postupne snaží pomôcť dostať sa z dolných poschodí a premiérovo sa s ním prebojovať na veľké podujatie. „Je to pocta. Vždy sa snažím prísť reprezentovať a pomôcť tímu. Myslím si, že s chalanmi sme skvelá partia a vždy je tu dobrá atmosféra. Som toho názoru, že sme sa posunuli veľmi ďaleko. Keď sme začínali, tak sme hrávali s tímami ako Kosovo, Luxembursko, a na tie zápasy prišlo zopár ľudí. Teraz sme mali dve predĺženia so Španielskom a v podstate v rukách výhru, ktorá sa nám vyšmykla. Je to veľký posun, Belgičania, Lotyši, to sú skvelé európske tímy. Je super, že sa môžeme s nimi porovnávať,“ povedal na záver slovenský reprezentant o vzťahu a výsledkoch v národných farbách.