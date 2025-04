Verí v skvelé výsledky. Trénovať slovenskú reprezentáciu je pre Vidina veľká výzva

Pre 47-ročného trénera je to premiérová reprezentačná skúsenosť na mužskej úrovni, v minulosti pôsobil pri slovenskom tíme do 20 rokov a pri mládežníckych výberoch Srbska.

„Je pre mňa veľkou cťou, že som od Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) dostal dôveru ako hlavný tréner. Pre mňa osobne je to nová a veľká výzva. Určite to nebude jednoduché, ale verím, že s dobrým výberom a atmosférou môžeme dlhodobo dosiahnuť skvelé výsledky,“ povedal pre TASR nový kouč reprezentácie Slovenska.

Vo funkcii nahradil Chorváta Aramisa Nagliča, počas približne trojročnej etapy pôsobil so Slovákmi v kvalifikačných bojoch o MS 2023 a ME 2025.

„Myslím si, že reprezentácia hrala posledné dva-tri roky celkom dobre, ale určite to mohlo byť lepšie. S víťazstvami by to vyzeralo ešte lepšie. Potenciál hráčov je celkom dobrý a záleží od toho, či sa ozve každý, kto má potenciál. V takom prípade je postup do kvalifikácie MS, svetový šampionát alebo majstrovstvá Európy veľmi možný,“ vyhlásil Vidin.

Nedávnymi výsledkami si reprezentácia Slovenska vybudovala stabilnú fanúšikovskú základňu, ktorá očakáva, že sa minimálne podarí nadviazať na účinkovanie Nagliča.

„Dúfam, že fanúšikovia budú naďalej sledovať reprezentáciu. Je normálne, že by mali mať očakávania. Som taký typ človeka a trénera, že mám rád tlak a očakávania. Bez toho nie je motivácia taká veľká,“ myslí si tréner slovenského tímu.

Vidin pôsobil v minulosti v Tipos SBL ako tréner Interu, Žiliny alebo Dolného Kubína. Aktuálne je kormidelníkom maďarského Szolnoku. S vedením SBA podpísal kontrakt do konca kvalifikačného cyklu majstrovstiev sveta 2027.

Jeho prvou úlohou bude zisk postupovej miestenky z druhej fázy predkvalifikácie MS 2027, Slováci v nej nastúpia proti Ukrajine a Švajčiarsku. Do kvalifikácie postupujú zo skupiny dva najlepšie tímy.