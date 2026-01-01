Len to bolí, sťažovala sa hviezda Spurs. Zápas nedohrala pre zranenie kolena

Victor Wembanyama.
Victor Wembanyama. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. jan 2026 o 10:43
Basketbalista San Antonia Spurs Victor Wembanyama nedohral nočný duel zámorskej NBA proti New Yorku Knicks (134:132) pre zranenie kolena.

Prvotné vyšetrenia nepreukázali vážnejšie problémy, svojmu tímu však 21-ročný Francúz istú dobu nepomôže.

Wembanyama patrí k lídrom San Antonia, proti Knicks mal na konte 31 bodov a 13 doskokov.

„Cítim sa dobre, len to bolí. Chcel som sa vrátiť do zápasu, ale museli ma zastaviť. Je to len hyperextenzia,“ citovala pozápasové vyjadrenie pivota agentúra AP.

V tejto sezóne už Wembanyama vynechal 12 stretnutí pre zranenie lýtka.

    dnes 10:43
