Kontroverzia v NBA. Liga zatrhla akciu na počesť striptízového klubu

Vedenie zámorskej basketbalovej NBA zrušilo propagačnú akciu plánovanú organizáciou Atlanta Hawks. Ten sa totiž chystal vzdať hold slávnemu striptízovému klubu v meste.
Podujatie s názvom „Magic City Monday“ sa malo uskutočniť v pondelok 16. marca. „Keď sme sa dozvedeli o plánovanej akcii Atlanty Hawks, oslovili sme vedenie klubu, aby sme lepšie pochopili ich plány a odôvodnenie.
Hoci oceňujeme pohľad tímu a ich túžbu posunúť sa vpred, dostali sa k nám značné obavy od širokej škály zainteresovaných strán ligy vrátane fanúšikov, partnerov a zamestnancov. Verím, že zrušenie tejto propagačnej akcie je správne rozhodnutie pre širšiu komunitu NBA,“ vysvetlil komisár profiligy Adam Silver.
Magic City je prominentný striptízový klub v Atlante so silnými väzbami na rapový a hip-hopový hudobný priemysel.
Rozhodnutie Hawks poctiť klub propagačným večerom počas domáceho zápasu s Orlandom však vyvolalo kritiku zo strany niektorých hráčov NBA vrátane Lukea Korneta zo San Antonia.
„Hrozil by risk, že NBA sa stane spoluvinníkom v potenciálnej objektivizácii a zlom zaobchádzaní so ženami v našej spoločnosti,“ citovala z jeho vyhlásenia agentúra AFP.