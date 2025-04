Hejková vstupuje s Prahou do Final Six. Musíme ísť krok po kroku, hovorí

Od stredy 9. apríla do nedele 13. apríla sa so svojim tímom predstaví v španielskej Zaragoze na Final Six turnaji Euroligy, kde sa opäť pokúsi rozšíriť svoju medailovú zbierku z tejto súťaže.

Pred rokom dokázala s USK získať na Final Four podujatí bronz, pred touto sezónou sa vedenie súťaže rozhodlo rozšíriť formát tohto podujatia na Final Six.

„Momentálne sa najviac koncentrujeme na prvý zápas a potom uvidíme, čo ďalej. V hlave máme Schio, trochu tam máme miesto do druhého zápasu aj pre Fenerbahce Istanbul. Ambície sú vždy tie najvyššie, ale musíme ísť krok po kroku.

Systém, ktorý je v tejto sezóne, nás núti k tomu, že aby sme zúčastnili Final Four, tak musíme vyhrať prvý zápas,“ povedala pre TASR Hejková pred vstupom do turnaja.

Členka Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) dokázala s USK Praha počas 13 rokov osemkrát postúpiť na záverečný turnaj Euroligy (Final Four alebo Final Six), raz získala zlato a dvakrát bronz. Na úvod jej tím v stredu 9. apríla o 17.30 h čaká taliansky klub Beretta Famila Schio.

„Je to tím, ktorý hrá dlho v Eurolige na najvyšších pozíciách, aj keď nie vždy vo Final Four, pretože často na nás narážali v play off a práve v ňom sme vyhrávali my. Dúfam, že to bude pokračovať,“ vyjadrila sa Hejková na adresu najbližšieho súpera.

Ak sa jej zverenkám podarí preskočiť štvrťfinálovú prekážku, tak majú istotu bojov o medaily a ďalším súperom by bol v piatok 11. apríla o 17.30 h víťaz posledných dvoch ročníkov - turecké Fenerbahce Istanbul.

„Musíme byť všetci zdraví a maximálne koncentrovaní v daný okamih, pretože Final Six turnaj je o danom momente. Dúfam, že nebude núdza o motiváciu a koncentráciu, to je úplne jasné,“ vyhlásila trénerka USK Praha.