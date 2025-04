Chce sa jej spievať, v šatni povie historku. Hejková o tomto sne pred sezónou nehovorila

"Chce sa mi spievať pieseň Tak už jdeme do finále, možná príjde i kouzelník. Pocity momentálne nemám žiadne, posledný tréning je aj trochu o taktike a nejakých situáciách. Chceme uvoľniť atmosféru," prezradila na predzápasovom tréningu Hejková.

Hráčky českého tímu sa prebojovali do finále po zdolaní najväčšieho favorita na titul - Fenerbahce Istanbul.

ZARAGOZA. Last dance legendárnej slovenskej trénerky Natálie Hejkovej je na spadnutie. V nedeľu o 20.00 h sa rozlúči s pôsobením v Eurolige finálovým zápasom USK Praha - CBK Mersin.

V šatni chce svoje hráčky motivovať. "Poviem im jednu historku, ktorú som hovorila aj iným tímom a myslím si, že je hrozne pravdivá," doplnila, no neprezradila, akú historku im povie.

Slovenská trénerka sa chce cítiť pred zápasom uvoľnená. "Keď to hráčky uvidia, sú potom aj ony," dodala.

Pred sezónou mali postup do finále ako sen, no nikdy o tom veľmi nehovorili. "Po začiatku sezóny sme o tom nehovorili už vôbec. Napriek tomu, že máme ešte straty, sme tu a je to super," vysvetlila.

Ani atmosféra a emócie z finálového zápasu ju neprinútia k tomu, aby pokračovala na lavičke Prahy aj v ďalšej sezóne.