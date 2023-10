Dokáže Denver obhájiť titul a uchytí sa novinka ligy? Začína nová sezóna NBA

DENVER. Basketbalisti Denveru Nuggets budú po zisku premiérového titulu patriť aj v 78. ročníku NBA ku kandidátom na prvenstvo. Útok na majstrovský primát však po letných zmenách v kádri vyhlásili aj Phoenix, Boston, či Milwaukee. Klub z Colorada sa predstaví už v prvom zápase sezóny, v noci na stredu privíta v repríze finále Západnej konferencie Los Angeles Lakers.

Novinkou pohárová súťaž V druhom súboji úvodného hracieho dňa nastúpi Golden State proti Phoenixu. Novinkou ročníka bude nová pohárová súťaž.

Dlhšiu dobu avizovaný plán komisára NBA Adama Silvera sa stal realitou, Pohárom NBA vedenie ligy reaguje na klesajúcu sledovanosť a návštevnosť zápasov v úvode ročníka a chce vytvoriť prípadnú alternatívu za Zápas hviezd, ktorý v uplynulých rokoch hráči prestali brať vážne. Nová súťaž však neznamená vyšší počet duelov pre tímy v sezóne s výnimkou finalistov. Všetky zápasy Pohára NBA sa budú počítať aj do základnej časti, vrátane semifinále, ktoré už bude súčasťou turnaja najlepších štyroch. Skupinová fáza Pohára je na programe v novembri vždy v utorok a piatok. Tímy rozdelili do šiestich skupín po päť tímov na základe výkonov z minulej sezóny v základnej časti. Skupiny pohára tak v podstate nahradili divízie a budú mať vplyv aj na konečný zápasový harmonogram, z ktorého mužstvá poznajú zatiaľ iba 80 z 82 duelov. O súperoch vo zvyšných dvoch stretnutiach sezóny rozhodne práve vystúpenie v pohárovej súťaži.

Finálový zápas Pohára je na programe v noci na 10. decembra v Las Vegas. Určite sa v ňom stretnú tímy z rozdielnych konferencií, nebude sa počítať do tabuľky a bude pre ne dodatočným 83. duelom základnej časti. NBA zvažovala, že víťaza súťaže odmení istotou postupu do play off, či možnosťou výberu v 1. kole draftu, no napokon k novinke zatiaľ pristúpila opatrne. Členovia víťazného mužstva zinkasujú iba finančnú odmenu, každý po 500.000 amerických dolárov. Denver si udržal majstrovský káder Denver vykročí za obhajobou titulu s nezmeneným kádrom. Jeho opory budú opäť srbský pivot Nikola Jokič a kanadský rozohrávač Jamal Murray. Obaja cez leto vynechali svetový šampionát, hoci Murray o štarte uvažoval a zapojil sa do reprezentačného kempu. Napokon však dal prednosť oddychu a príprave na novú sezónu. Srbsko a Kanada paradoxne aj bez svojich hviezd dokázali v konečnom hodnotení predstihnúť USA, obsadili striebornú, respektíve bronzovú pozíciu a získali miestenku na budúcoročné olympijské hry.

Nikola Jokič po výhre titulu v NBA. (Autor: TASR/AP)

O post lídra Západnej konferencie má eminentný záujem Phoenix Suns. Nový majiteľ tímu Matt Ishbia už vo februári dokázal trejdom posilniť mužstvo o dvojnásobného MVP finále ligy Kevina Duranta a v lete vykonal ďalšie razantné ťahy. Predovšetkým získal Bradleyho Beala, dlhoročného lídra Washingtonu, ktorý po desiatich sezónach vôbec prvýkrát v kariére zmenil dres. Otázniky síce vyvoláva otázka, ako si Beal nájde miesto na palubovke vedľa doterajšieho ťahúňa tímu Devina Bookera, ktorý hrá veľmi podobným štýlom, no niet pochýb, že klub z Arizony bude patriť k ofenzívnym lídrom ligy.

Na najvyššie priečky by sa mohli vrátiť aj Lakers. Od minulej sezóny najlepší strelec histórie NBA LeBron James síce avizoval, že by mohol skončiť s kariérou, ak vedenie neprivedie do tímu ďalšiu hviezdu, no manažér Rob Pelinka mu na Lakers až netypicky nevyhovel a sústredil sa radšej na odstránenie hlavnej slabiny tímu, ktorou bol úzky káder. V tejto snahe uspel a nové kontrakty mu podpísali aj všetci hráči, ktorí sa podieľali v závere minulej sezóny na zlepšených výkonoch mužstva a končila im platnosť zmluvy - Austin Reaves, Rui Hačimura i D'Angelo Russell. Na Východe súboj Bostonu s Milwaukee Vo Východnej konferencii by mali mať výrazne navrch pred súpermi Boston a Milwaukee. Celtics možno konečne vyriešili ich dlhoročný problém na poste pivota, keď dotiahli príchod Kristapsa Porziňgisa z Washingtonu. Stálo ich to služby dlhoročnej opory v obrane Marcusa Smarta i najlepšieho náhradníka minulej sezóny Malcolma Brogdona, no tím posilnil na oplátku aj Jrue Holiday z konkurenčných Bucks, keďže aj Milwaukee sa odhodlalo k zásadnej výmene. Šampióni ligy z roku 2021 dokázali získať trejdom Damiana Lillarda, hoci manažér dlhoročného lídra Portlandu avizoval, že hviezdny rozohrávač nepôjde nikde inde ako do Miami.

Damian Lillard v drese Portlandu. (Autor: TASR/AP)

Floridský klub finalistu súťaže predchádzajúcej sezóny prestupové obdobie nezvládol a pravdepodobne opustí popredné priečky. Nedokázal predložiť vhodnú ponuku Portlandu za Lillarda a medzitým mu "ušli" aj dvaja hráči základnej zostavy. Gabe Vincent do Lakers a Max Strus do Clevelandu. Ešte horšie leto má za sebou Philadelphia. Hviezdny James Harden vyhlásil, že za klub už nikdy hrať nebude, no zároveň si uplatnil hráčsku opciu na posledný rok zmluvy a zaplnil miesto pod platovým stropom. Sixers Hardena vymeniť nedokázali a nemali ani veľa priestoru na hľadanie náhrady.