Hviezda Indiany hrala finále NBA s roztrhnutou achilovkou. Urobil by som to znova, hovorí

NEW YORK. Americký basketbalista Tyrese Haliburton z Indiany Pacers neľutuje, že hral vo finále play off NBA aj s roztrhnutou achilovkou.

„Človeče. Neviem, ako to opísať inak ako šok. Slová nedokážu vyjadriť bolesť z tohto sklamania. Tá frustrácia je nesmierna,“ napísal Haliburton.

Dvadsaťpäťročný líder Pacers sa zotavuje po operácii, ktorú v pondelok podstúpil v New Yorku.

„Celý život som pracoval na tom, aby som sa dostal do tohto momentu, a takto sa to končí? Nedáva to zmysel.“