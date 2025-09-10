Lyles po desiatich rokoch skončil v NBA, zamieril elitného európskeho klubu

Trey Lyles (Autor: TASR/AP)
10. sep 2025
Do NBA bol draftovaný z 12. miesta.

MADRID. Kanadský basketbalista Trey Lyles skončil po desiatich rokoch v NBA a zamieril do Realu Madrid.

So španielskym klubom podpísal ročnú zmluvu. Real o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Dvadsaťdeväťročný Lyles si v uplynulých troch sezónach obliekal dres Sacramenta Kings. V roku 2015 ho z 12. miesta draftoval Utah Jazz.

V NBA odohral celkovo 10 sezón, okrem Utahu a Sacramenta hral aj za Denver, San Antonio a Detroit. V minulom ročníku 2024/2025 dosiahol priemer 6,5 bodu a 4,6 doskoku na zápas.

    dnes 19:06
