Slovenky zabojujú v kvalifikácii o ME. Tréner: Vzali sme to najlepšie

Dobrou správou pre kouča slovenského tímu je, že až na Žofiu Hruščákovú má k dispozícii to najlepšie, čo momentálne ponúka slovenský ženský basketbal.

„V kvalifikácii nie je priestor skúšať. My sme sa snažili zobrať to najlepšie, čo momentálne máme . Brali sme ohľad na zápasové zaťaženie, formu a možnosť dobrej konfrontácie, ktoré hráčky majú,“ uviedol pre TASR reprezentačný kormidelník.

„Z 15 hráčok je tu napokon jedna absencia – Lucia Striešová. Takže v podstate to stopercentne korešponduje s tou pôvodnou nomináciou,“ prezradil tréner Slovenska Juraj Suja.

Nezvykle dlhá zápasová pauza, najmä pre majstrovstvá sveta, priniesla aj početné zmeny klubových pôsobísk mnohých členiek národného tímu.

„Nie je to úplne najšťastnejší spôsob, ale nezmeníme to. Musíme sa tomu prispôsobiť. My už v podstate spolu pracujeme štvrtú sezónu, tento tím a toto jadro. Verím, že máme v tom určitú výhodu a až tak nás možno nezasahuje časový horizont.

Niektoré hráčky sú menej vyťažené, niektoré viac, ale hlavné je, že sú zdravé a pripravené bojovať. Chceme, aby boli hlavou tu a hrali náš basketbal, ktorý chceme robiť,“ vyhlásil Suja.