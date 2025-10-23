Basketbalista z NBA má problém. Zatkla ho FBI, podozrivý je z nelegálnej činnosti

NEW YORK. Basketbalistu Miami Heat Terryho Roziera zatkol vo štvrtok Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v rámci vyšetrovania nelegálneho športového stávkovania.
Tridsaťjedenročného hráča zámorskej NBA zatkli v Orlande, kde hral jeho tím duel s miestnym Magic. Rozier nezasiahol do tohto stretnutia na základe rozhodnutia trénera.
Roziera už vyšetrovali v roku 2023, keď sa stretol so zástupcami súťaže a FBI. Výsledkom v tom čase bolo, že neporušil žiadne pravidlá NBA.
Podozrivé stávky sa podľa ESPN datujú k 23. marcu 2023, keď v zápase Charlotte Hornets s New Orleans Pelicans boli vo viacerých štátoch pozastavené stávky na body, doskoky a asistencie Roziera.
V tom čase bol samotný hráč súčasťou Hornets, v zápase odohral len 10 minút a potom pre zranenie nohy predčasne ukončil pôsobenie na palubovke.
Aktuálny prípad vychádza zo stávkarského škandálu ex-hráča Toronta Raptors Jontaya Portera, ktorého NBA vylúčila na jar 2024. Porter sa priznal, že manipuloval so svojimi výkonmi v dvoch zápasoch.
V prípade Billupsa by malo ísť podľa amerických médií o nelegálny pokrový podvod, ktorý je napojený na organizovaný zločin a viaceré mafiánske rodiny.
Meno trénera Portlandu nebolo doteraz spomínané v žiadnych vyšetrovaniach. Billups je členom basketbalovej Siene slávy, počas hráčskej kariéry dopomohol okrem iného Detroitu Pistons k zisku titulu v NBA a sám sa stal najužitočnejším hráčom finálovej série v sezóne 2003/2004.
Od roku 2021 je v pozícii hlavného trénera Trail Blazers.
