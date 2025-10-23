Basketbalista z NBA má problém. Zatkla ho FBI, podozrivý je z nelegálnej činnosti

Terry Rozier v drese Miami Heat.
Terry Rozier v drese Miami Heat. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. okt 2025 o 15:02
ShareTweet0

Aktuálny prípad vychádza zo stávkarského škandálu ex-hráča Toronta Raptors Jontaya Portera.

NEW YORK. Basketbalistu Miami Heat Terryho Roziera zatkol vo štvrtok Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v rámci vyšetrovania nelegálneho športového stávkovania.

Tridsaťjedenročného hráča zámorskej NBA zatkli v Orlande, kde hral jeho tím duel s miestnym Magic. Rozier nezasiahol do tohto stretnutia na základe rozhodnutia trénera.

Roziera už vyšetrovali v roku 2023, keď sa stretol so zástupcami súťaže a FBI. Výsledkom v tom čase bolo, že neporušil žiadne pravidlá NBA.

Podozrivé stávky sa podľa ESPN datujú k 23. marcu 2023, keď v zápase Charlotte Hornets s New Orleans Pelicans boli vo viacerých štátoch pozastavené stávky na body, doskoky a asistencie Roziera.

V tom čase bol samotný hráč súčasťou Hornets, v zápase odohral len 10 minút a potom pre zranenie nohy predčasne ukončil pôsobenie na palubovke.

Aktuálny prípad vychádza zo stávkarského škandálu ex-hráča Toronta Raptors Jontaya Portera, ktorého NBA vylúčila na jar 2024. Porter sa priznal, že manipuloval so svojimi výkonmi v dvoch zápasoch.

V prípade Billupsa by malo ísť podľa amerických médií o nelegálny pokrový podvod, ktorý je napojený na organizovaný zločin a viaceré mafiánske rodiny.

Meno trénera Portlandu nebolo doteraz spomínané v žiadnych vyšetrovaniach. Billups je členom basketbalovej Siene slávy, počas hráčskej kariéry dopomohol okrem iného Detroitu Pistons k zisku titulu v NBA a sám sa stal najužitočnejším hráčom finálovej série v sezóne 2003/2004.

Od roku 2021 je v pozícii hlavného trénera Trail Blazers.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Terry Rozier v drese Miami Heat.
    Terry Rozier v drese Miami Heat.
    Basketbalista z NBA má problém. Zatkla ho FBI, podozrivý je z nelegálnej činnosti
    dnes 15:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Basketbalista z NBA má problém. Zatkla ho FBI, podozrivý je z nelegálnej činnosti