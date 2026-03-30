Rytieri v dramatickej koncovke zdolali Prievidzu. Oba tímy ťahali legionári

Tipos SBL - dohrávka 22. kola
Spišskí Rytieri - BC Prievidza 91:87 (43:38)
Najviac bodov: Hill 27, Jones 22, Stevanovič 14 - Thomas 28, Reynolds 19, Novák a Zelizňák po 8
Basketbalisti Spišských Rytierov zvíťazili v dohrávke 22. kola Tipos SBL nad favorizovaným BC Prievidza 91:87.
Isaiah Malik Hill prispel k triumfu domácich 27 bodmi, Cameron Deshaun Jones pridal 22. Prievidžanom nepomohlo ani 28 bodov Davontreya Shauniho Zhmereho Thomasa.
Dohrávka 20. kola medzi BC Komárno a Patriotmi Levice sa v pondelok 30. marca neuskutočnila.
Zástupcovia Komárna kompetentných informovali, že navrhovaný termín im z dôvodu obsadenosti Mestskej športovej haly nevyhovuje.
Hracia Komisia SBA rozhodne o osude zápasu na svojom najbližšom zasadnutí, informovala o tom oficiálna webová stránka súťaže.