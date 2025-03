Slovenská stopa na ženských ME v basketbale. Nominovali dvoch rozhodcov

„Nomináciu som sa dozvedel od rozhodcovských kolegov. Zrovna som bol na ceste zo Španielska po prvom finálovom zápase ženského Európskeho pohára FIBA medzi španielskym Ferrolom a francúzskym ESB Villeneuve-d'Ascq,“ uviedol Tomašovič pre slovakbasket.sk.

Na ME žien sa predstaví druhýkrát v kariére, rozhodoval už na kontinentálnom šampionáte v roku 2019.

Tomašovič bol tým, kto oznámil informáciu o nominácii Obertovej. „Zdenko mi poslal PDF súbor so zoznamom vybraných rozhodcov spolu so stručnou a výstižnou správou: Gratulujem. Bola to pre mňa obrovská radosť a zároveň potvrdenie toho, že rozhodcovská základňa na Slovensku má vysokú úroveň,“ vyjadrila sa Obertová.

Prednedávnom ju ocenili za výborné výkony aj nomináciou na prestížne Final Six ženskej Euroligy, ktoré sa uskutoční v apríli. „Budú to moje prvé majstrovstvá Európy, je to pre mňa veľká vec. Dostať sa na takéto podujatie je snom každého rozhodcu.