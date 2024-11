Slovenky nezastavili postup favorita. Mrzí ma úvod a prílišný rešpekt, reagoval tréner

„Všetci diváci, ktorí navštívili tento zápas, tak videli, že sme ani jeden súboj neodovzdali zadarmo a bojovali sme až do konca. Mrzí ma úvod a prílišný rešpekt, pretože hráčky sme nabádali k tomu, aby hrali sebavedomo a zobrali to na seba.

Postupom času sa jeho tím adaptoval na dianie na palubovke a v niektorých fázach bol lepším družstvom, no na väčšiu drámu v súboji o víťazstvo to nestačilo.

Najlepšie z tohto pohľadu vyzeral nástup Slovenska do druhého polčasu, keď sa podarilo stiahnuť manko na osem bodov.

„Bolo to aj o osem, deväť bodov, preto je škoda, že keby tam padli jedna, dve strely, tak by to bolo úplne o niečom inom. Nevravím, že by sme vyhrali, ale vyzeralo by to úplne inak.

Poučíme sa z toho, ideme vyhrať najbližšie dva zápasy a dúfame, že sa nám podarí postúpiť na Európu,“ vyjadrila sa rozohrávačka Nikola Kováčiková.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Turecko