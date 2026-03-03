Wembanyama sa stal akcionárom svojho bývalého klubu. Chcem mať vplyv, povedal

Hviezdny francúzsky basketbalista Victor Wembanyama sa stal menšinovým akcionárom svojho bývalého klubu Nanterre 92. Tím z predmestia Paríža to v utorok bez ďalších podrobností oznámil na sociálnej sieti X.
Dvadsaťdvaročný Wembanyama hral za Nanterre v rokoch 2013 až 2021. Od roku 2023 pôsobí v NBA v tíme San Antonio Spurs, kde má ročný plat 13 miliónov dolárov.
„Narodil som sa vo Francúzsku a vyrastal som tam. Chcem mať vplyv na francúzsky basketbal a najmä na Nanterre, pretože sa tam cítim ako doma,“ povedal 226 cm vysoký pivot pre denník L'Équipe.
Nanterre je aktuálne na druhom mieste tabuľky francúzskej ligy za lídrom AS Monaco Basket, podľa agentúry Agence France-Presse sa však potýka s finančnými problémami.