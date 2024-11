Slovenky podali v Bratislave bojovný výkon, proti favoritkám ale nemali nárok

Martin Pospíšil, tréner Slovenska: "Zápas bol poznačený naším bojazlivým vstupom do neho. Hrali sme veľmi pomaly, nedokázali sme robiť to, čo sme mali pripravené a to bolo veľmi zlé, hlavne v útočnej fáze. Myslím si, že čo sa týka obrany, tak baby predviedli určité momenty, ktoré zniesli vysoké kritériá. Je dobré, že sme sa viackrát vedeli vrátiť do zápasu a na jednociferný rozdiel, len potom bolo potrebné, aby to v niektorých momentoch zobrali niektoré hráčky na svoje ramená a dali kôš. Je to problém. Zápas bol fyzicky veľmi náročný, každý to videl."

Nikola Kováčiková, hráčka Slovenska: "Bol to nesmierne ťažký zápas. Turkyne ukázali svoju kvalitu, majú výborné hráčky, ktoré hrajú prevažne v Európskej lige a Európskom pohári. Myslím si, že sme s nimi bojovali a podali veľmi dobrý výkon. Samozrejme, výhra neprišla, ale cieľom to bolo dobojovať do konca a myslím si, že to sme splnili. Pozitívom je, že sme sa nevzdali."

Rebeka Mikulášiková, hráčka Slovenska: "V tomto zápase sme bojoval najviac, ako sme vedeli. Vedeli sme, že Turecko je veľmi dobré. Snažili sme sa počúvať trénera a robiť veci tak, ako nám povedal, no nevyšlo nám to."

Nikola Dudášová, hráčka Slovenska: "Ešte to musím všetko celé spracovať. Myslím si, že nám ušiel začiatok zápasu a od toho sa odvíjal ostatný priebeh. Niekedy sme sa dostali do stretnutia, ale nie úplne tak, ako sme chceli."