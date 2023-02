Šanca na postup stále žije. Slováci zdolali Severné Macedónsko

Predkvalifikácia ME 2025 – D-skupina:

Slováci vstúpili do dôležitého súboja predkvalifikácie ME 2025 s veľkým sebavedomím. Najskôr zaznamenali na úvod 6 bodov za sebou a následne sa trojkovou streľbou dostali do vedenia 11:3, čím donútili súpera k rýchlemu oddychovému času.