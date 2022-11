Slovákov čakajú kľúčové zápasy. Tréner: Situácia nie je jednoduchá

Do užšej nominácie sa napokon nedostal Dalibor Hlivák a Juraj Páleník. "Máme tu teraz 13 hráčov. Tému ospravedlneniek by som chcel preskočiť. U Andreho Jonesa mohlo zavážiť, že jeho žena je tehotná. S touto situáciou sa nedá veľa urobiť," prezradil pre TASR tréner Slovenska Aramis Naglič.

Zaslúžia si to, pretože situácia s týmito reprezentačnými oknami dnes nie je jednoduchá. Nerozmýšľam nad tým, či je to kľúčový zápas, ale chceme vyhrať," povedal tréner Slovákov.

"Ak chceme pomýšľať na to, aby sme si udržali šancu, tak by sme mali vyhrať domáci zápas. Chcem uspieť kvôli atmosfére, ktorá čaká na hráčov.

"Vždy som sa tešil na reprezentáciu. Je to pre mňa česť. V tomto reprezentačnom okne môžeme stavať na zápase so Severným Macedónskom, v ktorom sme boli až do konca v hre o víťazstvo."

Slovensko a Dánsko vstupujú do novembrového asociačného okna zhodne s bilanciou 0:2, Nórsko a Severné Macedónsko majú na konte po dve víťazstvá.

Do hlavnej fázy kvalifikácie ME 2025 ide ďalej len víťaz skupiny, ale v prípade neúspechu ešte existuje jedna šanca. V auguste 2023 by mala odštartovať tretia fáza predkvalifikácie ME 2025, do ktorej sa dostanú všetky neúspešné tímy z doterajších bojov.