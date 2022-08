Slovenskí basketbalisti začínajú boj o ME. Chcú hrať hlavne jednoducho a rýchlo

BRATISLAVA. Slovenská reprezentácia basketbalistov vstúpi už vo štvrtok do bojov o postup na majstrovstvá Európy v roku 2025.

Doktori povedali, že nejde o nič vážne, tak uvidíme pred zápasom, ako bude použiteľný,“ opísal hlavný kouč stav kádra podľa webu basketliga.sk. Počas letnej prípravy na predkvalifikáciu Slováci prehrali s Maďarmi (67:72) a dvakrát so Švajčiarmi (57:59 a 62:68).

"Andre Jones má za sebou dva veľmi solídne tréningy a pripojil sa k nám Tomáš Pavelka. Síce je to málo času, aby sa zohrali, ale myslím si, že obaja môžu pomôcť. Šimon Krajčovič bude v pohode. Čo sa týka Michaela Fuseka, tak cíti koleno.

"Nórsko je veľmi rýchly a energický tím. Ide o klasickú škandinávsku školu, veľmi veľa sa pohybujú po palubovke a rýchlo strieľajú. Škandinávia celkovo išla v poslednom období smerom nahor. Ide o nebezpečné družstvo.

Dúfam, že budeme koncentrovaní, to je najdôležitejšie. Verím, že budeme kontrolovať doskok a brániť pick-n-roll tak, ako sa dohodneme. To sú tri veľmi dôležité veci. Uvidíme, ako to na konci dopadne,“ povedal Naglič o štvrtkovom súperovi jeho zverencov.