Slovan sa nebojí nálepky favorita. Madzin s Levicami plánuje obhajobu majstrovskej trofeje

Vo štvrtok 24. septembra o 18.00 h odštartuje duelom medzi basketbalistami Košice Wolves a BC Slovan Bratislava nový súťažný ročník Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL).
Po dlhých rokoch má najvyššia súťaž 11 účastníkov, viacero tímov navyše čaká účinkovanie v medzinárodných súťažiach. Trofej Stanislava Kropiláka pre majstra Slovenska obhajujú opäť Patrioti Levice, zoznam kandidátov na medailové pozície je široký.
„Žlto-zelení“ kraľujú Tipos SBL posledných päť sezón, čím sa priblížili legendárnemu kraľovaniu Pezinka z prelomu 90. a nultých rokov.
Tentoraz sa zverenci trénera Michala Madzina nepredstavia v skupinovej fáze Ligy majstrov, ale opäť si zahrajú Európsky pohár FIBA. Nič to nemení na tom, že métou je opäť zisk najcennejšieho kovu.
„Registrujeme výsledky našich konkurentov, z ktorých sa dá vyčítať určitá sila alebo trend, ale nemusí to byť smerodajné. Až po vzájomných zápasoch sa bude dať lepšie odhadnúť sila konkrétnych družstiev a ako bude celá súťaž vyzerať. Vonkajší pohľad na ligu bude hlavne iný, keďže viaceré tímy sa budú ukazovať v európskej konfrontácii. Spolu s počtom účastníkom sa zvýši úroveň a kredit ligy.
Na domácej scéne chceme určite obhájiť majstrovský titul a bojovať o zisk Slovenského pohára. Ciele sú jasné a je na nás, aby sme ukázali bojovnosť a kvalitu na to, aby sme to splnili,“ povedal pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.
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Z pohľadu mediálnych vyhlásení je opäť hlavným vyzývateľom ich finálový súper z predchádzajúceho ročníka - BC Slovan Bratislava. „Belasí“ počas leta dotiahli najmä účasť v nadnárodnej Jadranskej lige (ABA liga 1), ktorú si zahrajú ako vôbec prvý klub zo Slovenska.
„Nebojíme sa nálepky favoritov na zisk majstrovského titulu a pohára, neutekáme od tohto motívu. Rešpektujem každý tím. Vidím, ako sa slovenská liga rozvíjala v priebehu uplynulých rokoch. Nitra rastie, Prievidza má kvalitných hráčov a trénerov,“ prezradil kouč Slovana Dejan Jakara.
Dva roky po sebe získali bronz hráči Nitra Blue Wings, minimálne o tento kov by radi rozšírili svoju medailovú zbierku Tipos SBL. Navyše sa klub spod Zobora predstaví tiež v Európskom pohári FIBA.
„Chcem, aby zo seba hráči v každej zápasovej situácii dali maximum, každý deň na tréningoch poctivo a efektívne rástli a aby tím dýchal ako jeden. Verím, že okolo nás vzniknú dobré synergie a spoločne zažijeme sezónu, ktorá napíše pre Blue Wings pekný príbeh, bude plná pozitívnych emócií a budú s ňou môcť byť fanúšikovia aj podporovatelia klubu spokojní. Do všetkého ideme s pokorou, rešpektom a v tichosti, pretože vykonané je vždy lepšie ako povedané,“ vyhlásil tréner Nitry Martin Blaho.
Zoznam slovenských tímov v pohárovej Európe môže rozšíriť ešte Prievidza, na ktorú čaká v najbližších dňoch kvalifikácia Európskeho pohára FIBA proti chorvátskemu Samoboru.
Na basketbalovú mapu najvyššej súťaže pribudol Inter Basket, takže po mnohých rokoch sa uskutoční aj bratislavské derby. „Pôjdeme do každého stretnutia
nadšení a budeme vďační za divákov, pretože nám môžu pomôcť. Inter je späť. Ak bude mať tento tím správny charakter a identitu, čo sa bude ukazovať na zápasoch a ľudia to budú sledovať, tak budem veľmi šťastný,“ naznačil ciele a ambície kormidelník Interu Theodoros Jovannis.
Prvé kolo novej sezóny Tipos SBL sa uskutoční počas troch dní - štvrtok 24. septembra, sobota 26. septembra a nedeľa 27. septembra. Výraznými zmenami prešiel celkový systém súťaže.
Najskôr sa odohrá dvojkolová základná časť (doma-vonku), na ktorú nadviaže ešte jedna časť, do ktorej budú tímy nasadené podľa postavenia v tabuľke a zároveň bude zachovaný pomer domácich a vonkajších duelov.
Šesť najlepších tímov po základnej časti si zabezpečí účasť vo štvrťfinále play off, na družstvá na 7. - 10. priečke čaká po novom play in turnaj, v ktorom sa bude hrať o zostávajúce dve miesta vo „vyraďovačke“.
Víťaz duelu medzi 7. a 8. tímom pôjde do play off ako nasadená sedmička. Zdolaný dostane ešte jednu šancu, hrať bude proti víťazovi súboja medzi 9. a 10. tímom po základnej časti. Úspešnejší z tohto zápasu bude vo štvrťfinále ako nasadená osmička.
Štvrťfinále sa uskutoční na tri víťazné zápasy, v semifinále a finále budú potrebné štyri víťazstvá. Bronz získa vyššie postavený tím po základnej časti, ako tomu bolo aj v predošlých ročníkoch.
Víťaz Tipos SBL za sezónu 2026/2027 spoznáme najneskôr 10. júna 2027. Navýšenie počtu účastníkov na 11 prinieslo zmenu v podobe zrušenia baráže, po novom si víťaz spoločnej súťaže 1. ligy mužov a mladých mužov U23 vybojuje právo účasti v Tipos SBL pre sezónu 2027/2028.
Slovenský pohár čaká po novom tiež viacero fáz - osemfinále a štvrťfinále. Final Four tejto súťaže sa uskutoční 19. a 20. februára 2027. V programe sezóny 2026/2027 opäť nechýba ani All Star zápas, jeho dejiskom bude 30. januára 2027 hala v Prievidzi.
Program 1. kola základnej časti Tipos SBL 2026/2027
Štvrtok 24. septembra, 18.00 h: Košice Wolves - BC Slovan Bratislava
Sobota 26. septembra, 18.00 h: Patrioti Levice - MBK Baník Handlová
Sobota 26. septembra, 18.00 h: BC Komárno - Inter Basket
Sobota 26. septembra, 19.00 h: Spišskí Rytieri - Iskra Svit
Nedeľa 27. septembra, 18.00 h: BC Prievidza - BKM Lučenec
Termíny sezóny 2026/2027 Tipos SBL
Začiatok základnej časti - 24. septembra 2026
Koniec základnej časti - 7. apríla 2027
Play in /predkolo play off - na 1 víťazstvo/ - 10. a 13. apríla 2027
Začiatok play off - 16. apríla 2027
Štvrťfinále /na 3 víťazstvá/: 16. - 28. apríla 2027
Semifinále /na 4 víťazstvá/: 1. - 19. mája 2027
Finále /na 4 víťazstvá/: 22. mája - 10. júna 2027
All Star zápas (Prievidza) - 30. januára 2027
Slovenský pohár: osemfinále - 10. - 12. novembra, 15. - 17. decembra 2026), štvrťfinále - 12. - 14. januára 2027, Final Four - 19. a 20. februára 2027