Vlani bol zjavenie, arénu postavil na nohy. Weiss ho vynechal, má plán

V novembri minulého roka mal senzačný debut. Prvý zápas, prvá strela za národný tím. Možno druhý dotyk s loptou. Tomáš Bobček bol na ihrisku iba pár sekúnd – presne 169. A rozhodol. Ľavačkou. Ukázal skvelý výber miesta po rohovom kope.
Futbalisti Slovenska v predposlednom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026 zdolali Severné Írsko 1:0. Splnili plán, hoci to bola veľká dráma. Jediný gól zápasu dal práve Bobček, už v nadstavenom čase.
„Kto iný? Tomáš Bobček. Celé Košice na nohách, Slovensko v eufórii,“ reval komentátor Merčiak.
Bobček bol extrémne dôležitý. Poslal Slovensko minimálne do baráže, hoci do hry naskočil až v 88. minúte.
„Tomáš Bobček píše nádherný príbeh,“ vravel Merčiak.
V tom čase bol Bobček najlepší strelec poľskej ligy a nakoniec ním bol aj na konci sezóny. V lete si vypýtal prestup do Frosinone Calcio. Po prestupe z Poľska si v Serie A pripísal zatiaľ iba jediný ligový štart. Proti Janovu odohral 19 minút, ďalších 27 pridal v Talianskom pohári. Na svoju skutočnú šancu a góly stále čaká.
Weiss sa naňho tešil. Teraz môže dostať šancu
„Nie nadarmo stál toľko peňazí (11 miliónov eur), koľko stál. Keď sa presadíte v Poľsku, stanete sa najlepším strelcom ligy a potom vás za veľké peniaze kúpi taliansky klub, určite vás majú dobre odsledovaného. Kvalitu musí mať. Doslova sa naňho teším, pretože na prvom zraze chýbal,“ vravel tréner Vladimír Weiss po oznámení nominácie.
Slováci v sobotu odštartovali C-divíziu Ligy národov. V prvom zápase zdolali Moldavsko 2:0. Bobček nehral, nebol ani na lavičke náhradníkov. Nedostal sa ani na súpisku. Sedel na tribúne.
„Bobček sa nedostal medzi dvadsiatku nominovaných, lebo takto som to mal naplánované. Ale v ďalšom zápase by tam už mal byť,“ doplnil Weiss.
Slováci odohrali v novej ére Weissa tri zápasy, Bobček ani v jednom ešte nehral. Proti Kazachstanu by sa to však malo zmeniť.
Chýba mu herná prax
Zároveň platí, že herná prax chýba aj ďalším dvom hrotovým útočníkom v nominácii. David Strelec sa v prvom zápase na hrote tak trošku trápil.
„Chýba mu herná prax,“ priznal Weiss.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Moldavsko
Rovnaký problém sa týka aj Róberta Boženíka a Bobčeka. Práve preto bude zaujímavé sledovať, či Weiss dá útočníkovi, ktorý už raz dokázal rozhodnúť veľký zápas v závere, proti Kazachstanu priestor.
Bobček zažil v Košiciach už svoj okamih slávy. Zopakuje ho v utorok?
Futbalisti Slovenska v druhom zápase Ligy národov privítajú Kazachstan. Hrá sa o 20.45, zápas vysiela STVR Šport. Podľa slov Weissa sú všetci hráči zdraví.
Chystá dve-tri zmeny
„Dávid Hancko má štyri stehy na píšťale, museli ho zašívať. Trošku ho to bolí, ale chce hrať,“ dodal tréner Slovenska.
Po zápase s Moldavskom naznačil, že zostava sa zmení najmä s cieľom posilniť ofenzívu.
„Veľa zmien nebude, ale nejaké asi budú. Také, aby sme boli silnejší v ofenzíve. Tam vo finále fáze musíme pridať. Niečo tam musíme vymyslieť, Kazachstan má veľa behavých hráčov,“ opisoval Weiss krátko po zápase. Deň pred zápasom bol už konkrétnejší.
VIDEO: Weiss pred zápasom s Kazachstanom
„Určite budeme musieť zostavu rotovať, aj teraz budú dve-tri zmeny,“ priznal Weiss.
Slováci zatiaľ v novej ére pod jeho vedením zakaždým strelili dva góly. Tréner však chce, aby boli v ofenzíve odvážnejší.
„Ťažšie dávame góly. Zatiaľ sme v každom zápase, odkedy som pri tíme, dali dva góly. Sme favorit zápasu a musíme potvrdiť hráčsku kvalitu aj odvahou v útoku,“ dodal Weiss.
Kazachstan už Slovákov dvakrát zaskočil
Slováci budú aj proti Kazachstanu favoritom, hoci vzájomné zápasy o tom nesvedčia.
„Prehrať doma s Kazachstanom je pre mňa veľmi ťažké a ponižujúce,“ opisoval bývalý tréner Štefan Tarkovič. Bolo to pred troma rokmi.
Slovensko a Kazachstan sa doteraz stretli dvakrát. Oba zápasy Ligy národov z júna 2022 sa skončili víťazstvami kazašského tímu – 1:0 a 2:1. V druhom dostal stredopoliar Ondrej Duda červenú kartu, no k tejto spomienke sa príliš nevracia.
„Už v tom dvojzápase spomínali, že majú kvalitnú generáciu. Vtedy sme ich nemali až tak prečítaných ako teraz. Sú skúsenejší než Moldavci a myslím si, že to bude úplne iný zápas. Musíme využiť výhodu domáceho prostredia. Kvalita je na našej strane a musíme ju potvrdiť,“ verí Duda.
Sväté písmo
V Košiciach je doma, lebo tam futbalovo vyrastal. Je aj akcionárom klubu.
Kazachstan v sobotu remizoval na Faerských ostrovoch a vo svetovom rebríčku FIFA je na 111. mieste. Slováci sú na 45. priečke.
Weiss však upozorňuje, že papierové porovnanie nemusí veľa znamenať.
„Mám rešpekt ku každému súperovi, obzvlášť ku Kazachstanu. Poznám ich a viem, že všetci radi reprezentujú svoju krajinu a idú na doraz – či je to Islambek Kuat alebo Bauyrzhan Islamchan. To, čo tréner povie, je pre nich Sväté písmo. Oddanosť reprezentácii je pre nich veľká,“ uviedol Weiss.
Weiss pôsobil v Kazachstane (Kajrat) tri roky, od roku 2012 do roku 2015. Jeho posledná spomienka na tamojší futbal však nie je dobrá. Slovan pod jeho vedením vlani vypadol s Kajratom Almaty v 3. predkole Ligy majstrov.
Napriek tomu Weiss hovorí o výraznom futbalovom posune Kazachstanu.
Chýba im talent storočia
„Kajrat má tri akadémie svetovej špičky. Robia futbal poctivo a vracia sa im to. Keď som tam prišiel, mali futbal v plienkach, dnes majú niekoľko naozaj kvalitných tímov, s ktorými by naše mužstvá mali problém.
Futbalová kvalita je v top ligách. My v nich máme hráčov a to musí byť rozdiel. Keď sme pokojní a dôslední, tak sme veľmi silné mužstvo. Ak poľavíme, stať sa môže hocičo,“ vyhlásil Weiss.
Kazachstanu navyše bude chýbať jeho najväčšia perla, talent storočia Dastan Satpayev.
„Kazachstan má behavých aj výborných mladých hráčov. Dastan Satpayev je, bohužiaľ, zranený. Tento 18-ročný chlapec je odchovancom Kajratu Almaty – keď som tam pôsobil, bol ešte decko a dnes je z neho hviezda kazašského futbalu. Má len 18 rokov, je hráčom Chelsea a momentálne hráva za Burnley,“ dodal Weiss.
A hoci tréner upozorňuje na kvalitu súpera, zároveň verí vlastnému mužstvu.
„Som unesený nielen atmosférou v mužstve, ale aj tým, akú kvalitu majú naši hráči.“