Bratislavčania šokovali Komárno. Tréner domácich dostal dištanc za napadnutie rozhodcov

Na snímke tréner BC Komárno Djordje Ilič.
Na snímke tréner BC Komárno Djordje Ilič. (Autor: TASR)
SITA|29. sep 2026 o 11:39
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Nováčik Inter zvíťazil v Komárne 81:74, čo ťažko niesol domáci tréner Djordje Ilič.

Úvodné kolo nového ročníka basketbalovej Tipos SBL prinieslo iba dve prehry domácich tímov. Zatiaľ čo vysoké víťazstvo Slovana Bratislava v Košiciach nad Wolves (94:59) sa očakávalo, triumf ďalšieho bratislavského tímu je prekvapujúci.

Inter ako nováčik súťaže vyhral v Komárne 81:74, čo ťažko niesol tréner domáceho tímu Djordje Ilič.

Po zápase sa dopustil hrubého nešportového správania voči rozhodcom. Od Hracej komisie SBA si 43-ročný Srb vyslúžil trojzápasový dištanc plus pokutu 300 eur a 100 eur na správnych poplatkoch.

"Djordje Ilič sa po skončení stretnutia vtrhol do šatne rozhodcov, kde ich verbálne, zvýšeným hlasom a s použitím vulgarizmov napadol slovami: „You fuc.... us everytime“ a následne neprimeranou silou zabuchol dvere na ich šatni a odišiel preč," píše sa v správe Hracej komisie SBA.

Klub BC Komárno sa k danému incidentu nevyjadril. Tvrdenia rozhodcu Petra Ženiša potvrdili aj ďalší dvaja rozhodcovia stretnutia, a to Eduard Uhrin a Jozef Stopka.

"Osoba potrestaná Zákazom výkonu funkcie (ZVF) sa nesmie počas súťažného zápasu na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v chránených a ostatných priestoroch v žiadnej inej funkcii. Osoba, ktorá okrem funkcie v danej súťaži vykonáva pretekársku činnosť, má súčasne aj Zastavenú pretekársku činnosť.

V prípade uloženia trestu ZVF pre trénera družstva platí, že sa smie počas súťažného zápasu, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v ostatných priestoroch," dodala Hracia komisia SBA na webe sbl.slovakbasket.sk.

Tabuľka Tipos SBL

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Basketbal

    Na snímke tréner BC Komárno Djordje Ilič.
    Na snímke tréner BC Komárno Djordje Ilič.
    Bratislavčania šokovali Komárno. Tréner domácich dostal dištanc za napadnutie rozhodcov
    dnes 11:39
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