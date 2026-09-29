Slafkovský chce postúpiť do finále, Nemec v novom klube. Kde sledovať zápasy NHL?

Nová sezóna NHL sa začína v utorok 29. septembra. Na jej štarte figuruje na súpiskách klubov sedem slovenských hokejistov.
Juraj Slafkovský pokračuje v Montreale Canadiens, Erik Černák v Tampe Bay Lightning, Martin Fehérváry vo Washingtone Capitals a Dalibor Dvorský v St. Louis Blues.
Až trojicu Slovákov má Calgary Flames – obrancu Šimona Nemca a útočníkov Martina Pospíšila so Samuelom Honzekom.
Hneď prvý hrací deň ponúkne päť zápasov. O 23.00 SELČ otvorí sezónu obhajca Stanleyho pohára Carolina Hurricanes proti Floride Panthers.
V noci na stredu o 1.00 nastúpi Montreal s Jurajom Slafkovským v Toronte. O hodinu neskôr privíta Boston New York Rangers, o 4.30 sa stretnú Edmonton s Vancouverom a program uzavrú o 5.00 Vegas Golden Knights proti Chicagu Blackhawks.
Možností, ako sledovať NHL na Slovensku, bude v sezóne 2026/27 viacero.
NHL.TV
Najkomplexnejšou možnosťou zostáva NHL.TV. Od minulej sezóny je služba v takmer 200 krajinách vrátane Slovenska dostupná prostredníctvom platformy DAZN.
NHL.TV ponúka všetky zápasy základnej časti, play-off aj finále Stanley Cupu naživo a následne aj zo záznamu. Súčasťou služby sú aj zostrihy, skrátené verzie zápasov a ďalší obsah NHL.
Pri väčšine stretnutí základnej časti si môže divák vybrať medzi domácim a hosťujúcim televíznym prenosom, teda sledovať napríklad kanadské a americké televízne stanice.
Na sledovanie NHL.TV nie je potrebné klasické predplatné DAZN. Ide o samostatný balík, ktorý sa dá kúpiť priamo cez platformu. Sezónne predplatné stojí približne od 130 eur.
Nova Sport vysiela 14 zápasov týždenne
NHL zostáva aj jednou z hlavných súťaží v ponuke skupiny Nova. Stanice Nova Sport 1 a Nova Sport 2 odvysielajú počas základnej časti až 14 zápasov týždenne.
V ponuke budú aj vybrané série a zápasy play-off a celé finále Stanley Cupu. Nova zároveň avizuje, že pri výbere prenosov bude vo väčšej miere prihliadať na záujem českých a slovenských fanúšikov.
Prvým prenosom novej sezóny bude už otvárací duel Carolina Hurricanes – Florida Panthers. Nova Sport 1 začne v utorok o 22.00 predzápasovým štúdiom, samotný zápas sa začne krátko po 23.00.
V Česku rozšírila vysielanie NHL aj skupina Prima, ktorá získala časť práv od Novy. Prima Sport však momentálne nie je štandardne dostupná slovenským televíznym divákom.
NHL na Dajto aj cez Voyo
Časť zápasov bude možné na Slovensku sledovať aj bez platených športových staníc.
Vybrané stretnutia odvysiela stanica Dajto. Patrí medzi ne aj nový projekt NHL Monday Night Hockey, teda pondelkové zápasy hrané v časoch priaznivejších pre európskych divákov. V programe budú aj vybrané víkendové stretnutia.
Zápasy Nova Sport je možné sledovať aj prostredníctvom Voyo. Balík Voyo maximum za 11,99 eura na 30 dní obsahuje živé vysielanie staníc Nova Sport 1 až 6 a medzi dostupnými športovými súťažami je aj NHL.
Súčasťou Voyo je aj živé vysielanie Dajto.
Ďalšou možnosťou sú streamy prostredníctvom stávkových kancelárií. Viaceré z nich ponúkajú priame prenosy zo zápasov NHL vo svojich aplikáciách alebo na webe.
Sledovanie je spravidla podmienené registráciou, overeným účtom a splnením podmienok konkrétnej stávkovej spoločnosti.
Vybrané zápasy NHL, predovšetkým tie so slovenskou účasťou, bude možné počas sezóny sledovať aj na Sportnet.sk prostredníctvom textových online prenosov.
Sportnet bude zároveň pravidelne prinášať výsledky, štatistiky Slovákov, reakcie, analýzy a ďalšie dianie z NHL počas celej sezóny 2026/27.
Tabuľky NHL
Východná konferencia:
Západná konferencia: