Zostala po ňom len hanba. Športový orgán vymazal bývalého majstra sveta zo Siene slávy

Graeme Dott.
Graeme Dott. (Autor: x/ Belfast Books)
TASR|29. sep 2026 o 12:29
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Škótskeho snookeristu odsúdili za zneužívanie maloletého dievčaťa v rokoch 1993-1996 a chlapca v rokoch 2006-2010.

Škótsky hráč snookeru Graeme Dott si vypočul odsudzujúci verdikt v prípade zneužívania dvoch detí. Majstra sveta z roku 2006 poslal súd v Edinburghu za mreže na sedem rokov.

Dotta odsúdili za zneužívanie maloletého dievčaťa, ku ktorému malo prísť v rokoch 1993-1996 a chlapca v rokoch 2006-2010. Obe dnes už dospelé obete škótskeho hráča na súde konfrontovali a súd im dal za pravdu. Dott vinu priznať odmietol.

„Obvinený okradol predkladateľov sťažnosti o významnú časť ich detstva,“ uviedol pri čítaní verdiktu sudca najvyššieho súdu podľa DPA.

Dott si okrem zisku titulu majstra sveta pripísal aj dve finálové účasti. Strešný orgán svetového snookru jeho meno už odstránil zo Siene slávy.

Snooker

    Graeme Dott.
    Graeme Dott.
    Zostala po ňom len hanba. Športový orgán vymazal bývalého majstra sveta zo Siene slávy
    dnes 12:29
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