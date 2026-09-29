LeBron James neodišiel od rodiny pre druhé kolo. So Sixers chce piaty prsteň šampióna

Najlepší strelec v histórii NBA LeBron James dal jasne najavo, s akým cieľom prišiel do Philadelphie.
Štyridsaťjedenročný basketbalista, ktorý po ôsmich sezónach opustil Los Angeles Lakers, by rád získal piaty majstrovský titul.
„Neodišiel som od rodiny, aby som vypadol v druhom kole,“ povedal James novinárom v novom pôsobisku, keď si prvýkrát na verejnosti obliekol dres Philadelphie.
V lete uvažoval o viacerých variantoch a nakoniec v júli podpísal dvojročnú zmluvu so Sixers. Veľkú úlohu v jeho rozhodovaní zohral blízky vzťah, ktorý má s rozohrávačom Philadelphie Tyresom Maxeym.
„Mal som zoznam piatich tímov, ktoré ma zaujímali. S Tyresom spolu skvele vychádzame a veľa sme sa rozprávali. Pýtal som sa ho aj na to, ako vníma klub a ako veľmi mu verí. Ale tiež na to, ako by videl moje prípadné zapojenie do tímu, keby som sem prišiel,“ uviedol štvornásobný najužitočnejší hráč NBA.
Fanúšikov Philadelphie varoval, že ani tím s radom hviezd nezaručuje okamžité výsledky.
„Bude to chcieť čas. Ľudia niekedy nechcú pracovať, všetko chcú hneď. Ako instantnú ovsenú kašu,“ povedal James, ktorý sa v tíme stretne aj s Joelom Embiidom či Jaylenom Brownom.
Sám chcel mať istotu, že jeho príchod tímu prospeje a nebude naopak na škodu. „Viem, kto som, a čo všetko s mojím príchodom súvisí. Niekedy to môže byť vnímané negatívne. Niekomu sa nemusí páčiť to, čo prinášam,“ uviedol James, ktorý má pred sebou 24. sezónu v súťaži, čím vylepší vlastný rekord.
Tituly získal s Miami (2012 a 2013), Clevelandom (2016) a Lakers (2020). Premiéru v drese Philadelphie absolvuje 20. októbra na palubovke obhajcov titulu New York Knicks.