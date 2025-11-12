Slovenkám bojovný výkon nestačil. Kvalifikáciu na ME odštartovali prehrou

Kvalifikácia ME v basketbale žien 2027
Slovensko - Poľsko 55:62 (20:35)
Zostava a body Slovenska: Páleníková 21, Jakubcová 11, Mištinová 8, Lambertová 4, Moravčíková 0 (Dudášová 7, Remenárová 4, Mikulášiková, Martišková, Tarkovičová)
Najviac bodov za Poľsko: Mavungová (10 doskokov) a Banaszaková po 15, Makuratová 8
Rozhodovali: Tomičová (Chorv.), Docenko (Ukr.), Juryová (Rak.), TH: 15/11 – 14/9, fauly: 17:16, trojky: 8:9, štvrtiny: 13:18, 7:17, 11:12, 24:15
Diváci: 1546
BRATISLAVA. Slovenské basketbalistky vstúpili do prvej fázy kvalifikácie ME 2027 prehrou. V bratislavskej Gopass aréne podľahli v stredu v stretnutí C-skupiny Poľsku o sedem bodov 55:62.
Zverenky trénera Martina Pospíšila čakajú v novembrovom kvalifikačnom okne ešte zápasy v Rumunsku a na Cypre.
Do druhej fázy postúpia dva najlepšie tímy a tri zo siedmich najlepších družstiev na 3. priečke.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Poľky sa na kontinentálny šampionát nedostali od roku 2015, Slovenky majú na konte aktuálne jednu absenciu na ME.
Podľa rebríčka FIBA mali byť domáce favoritkami, realita na palubovke však priniesla iný obraz.
Poľky pôsobili ako vyrovnaný a variabilný kolektív, o body sa staralo viacero hráčok, Slovenky v stretnutí ani raz neviedli.
Hosťujúce hráčky hneď v úvode premenili tri trojkové pokusy, viedli 9:2 a udali tón duelu. Domáce dokázali skórovať najmä po rýchlych akciách, do postavenej zónovej obrany sa presadzovali veľmi ťažko.
Poľky navyše veľmi kvalitne strieľali spoza trojkového oblúka, Slovenkám sa v tejto činnosti v prvom polčase nedarilo.
V druhej štvrtine dosiahol náskok poľských hráčok dvojciferné číslo, do šatne odchádzali po polčase s náskokom 15 bodov, keď Slovenky zaznamenali v druhej desaťminútovke iba sedem bodov.
II. polčas:
Do druhého polčasu nastúpili Slovenky s evidentným odhodlaním potešiť halu na Pasienkoch, ktorá sa veľmi solídne zaplnila, hoci deň predtým sa na rovnakom mieste hral atraktívny duel Ligy majstrov mužov medzi Levicami a Szolnokom.
Zvýšili aktivitu, no v čase, keď sa nadýchli k miernemu náporu, premenila Liliana Banaszaková dve trojky a dala jasne najavo, že o drámu nemá záujem. Aj tretiu štvrtinu vyhrali Poľky, a to o bod 12:11.
V prospech Sloveniek sa skončila až záverečná štvrtina, a to pomerom 24:15. V zápase prehrávali v tretej štvrtine až o 18 bodov, no dokázali manko skresať na jednociferný rozdiel, čo môže byť dôležité v konečnom hodnotení skupiny.
Hlasy po zápase
Martina Pospíšil, tréner SR: „Chceli sme hrať rýchlo dopredu, no hrali sme staticky, profesorsky. To nás stalo možno aj víťazstvo. Poľky boli vo fyzických súbojoch oveľa odolnejšie. V záverečnej štvrtine sme si začali vytvárať lepšie strelecké pozície, takto sme sa chceli prezentovať od začiatku. To sa nestalo a veľmi ma to mrzí.“
Ivana Jakubcová, pivotka SR: „Trvalo nám veľmi dlho vyrovnať sa s ich agresivitou. Bolo by super, ak by sme vedeli odohrať celý zápas tak, ako poslednú štvrtinu. Mrzí to, ale je to iba začiatok kvalifikácie. Musíme sa z toho poučiť a ísť ďalej.“
Terézia Páleníková, rozohrávačka SR: „Nezačali sme dobre, chýbala nám hlavne efektivita v obrane. Horšie sme sa dostávali do zápasu. Nechcem sa sťažovať, ale mali sme menej času sa zohrať.“