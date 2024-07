Mladí Slováci oslavujú nečakaný postup zo skupiny, favorita šampionátu poslali domov

ME B-divízie hráčov do 20 rokov 2024

BRATISLAVA. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov postúpili do štvrťfinále na majstrovstvách Európy B-divízie.

"Opäť sme dokázali, ako vieme brániť. Títo chlapci ukázali obrovskú súdržnosť, charakter a gule. Udržať tím ako je Chorvátsko na 60 bodoch, ktoré má vo svojom kádri potenciálnych hráčov pre NBA a Euroligu, je niečo neuveriteľné.

Najväčší favorit na celkové víťazstvo a my ho zastavíme a postúpime na jeho úkor do štvrťfinále. Obrovská gratulácia chalanom, oni si to vybojovali a zaslúžia si poklonu.

Teraz musíme dobre zregenerovať a poriadne sa pripraviť na piatkový štvrťfinálový súboj s Holandskom," uviedol pre slovakbasket.sk tréner Nenad Miloševič.