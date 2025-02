Slovenské tímy čaká prestížny turnaj. Z trónu sa pokúsia zosadiť Nymburk

BRATISLAVA. Štyri najlepšie mužské basketbalové tímy Slovenska a Česka sa od 13. do 15. februára predstavia v bratislavskej Gopass aréne na druhom ročníku Final Eight Tipsport Česko-slovenského pohára.

"Pre celé mesto, ako aj pre klub je to veľká vec, lebo myslím si, že v tak silnej konkurencii, aká je v našej lige tento rok, je to obrovský úspech.

Čo sa týka hráčov a realizačného tímu, je to pre nás veľká satisfakcia byť medzi ôsmimi najlepšími tímami bývalého Československa a máme možnosť porovnávať sa s najlepšími družstvami z Česka," uviedol pre TASR kouč Handlovej Nenad Miloševič.

O 13.00 h vstúpi do turnaja minuloročný víťaz Nymburk, jeho vyzývateľom bude tohtosezónny nováčik slovenskej najvyššej súťaže, Nitra Blue Wings.

"Určite to pre náš klub, ktorý je nový na slovenskej mape a je nováčikom ligy, znamená postup na Final Eight Česko-slovenského pohára veľmi veľa. Mali sme skvelú prvú polovicu sezóny, v ktorej sme si vybojovali postup. Sme veľmi radi, že sa prezentujeme na Česko-slovenskom pohári," prezradil šéf nitrianskej lavičky Krunoslav Krajnovič.

Podvečerný program odštartuje o 18.00 h domáci Inter Bratislava, ktorý vyzve Ústí nad Labem.

"Prebojovať sa na Final Eight bolo prvým cieľom v sezóne. Bolo to svojím spôsobom komplikované, pretože to bolo potrebné urobiť v prvej polovici základnej časti. Sme šťastní, že sme tam a chceme dobre reprezentovať," vyjadril sa tréner Interu Aramis Naglič.