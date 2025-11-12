Slovensko má reprezentantku z ostrova Guam. Chutí mi vaše jedlo aj káva, vraví Američanka

BRATISLAVA. „Volám sa Kyra Lambertová a som hráčka Slovenska," predstavila sa v slovenskom jazyku naturalizovaná basketbalistka.
Basketbalová reprezentácia žien sa v stredu (12. novembra o 18.00 hod, vysiela JOJ Šport) predstaví v prvom zápase úvodnej fázy kvalifikácie na ME v basketbale 2027 v bratislavskej GoPass Aréne, kde vyzve Poľsko.
V kádri trénera Martina Pospíšila nechýbajú tradičné opory, ako napríklad Terézia Páleníková, Ivana Jakubcová či Miroslava Mištinová.
Okrem toho uvidíme po prvýkrát v najcennejšom drese Kyru Lambertovú, ktorá v septembri tohto roka nadobudla slovenské občianstvo.
„Je pre mňa česť reprezentovať Slovensko. Je to príležitosť, po akej som túžila. Neviem sa dočkať, keď si na seba po prvýkrát oblečiem slovenský dres," tvrdí 28-ročná basketbalistka v relácii O baskete na JOJ Šport.
Slovensko potrebovalo rozohrávačku
Po Erin Lawlessovej (2010) a Kristi Toliverovej (2014) sa Lambertová stala treťou Američankou so slovenským pasom.
„Bol to dlhý proces. Trvalo zhruba rok, kým som dostala slovenské občianstvo a pas. Bol to návrh môjho agenta, pričom s tým súhlasili obe strany. Boli presvedčení, že by som zapadla do koncepcie slovenského národného tímu," vraví.
Pre problémy slovenskej reprezentácie na rozohrávačskej pozícii číslo jeden bolo nevyhnutné nájsť riešenie. Lambertová navyše Slovensko dobre pozná. Po prvýkrát sem prišla v januári 2022.
Klub BK ŠKP 08 Banská Bystrica (Slávia Banská Bystrica) ju angažoval na kľúčovú fázu sezóny pre nadstavbovú časť a play off v ženskej najvyššej súťaži.
Pod Urpínom odohrala desať ligových zápasov, ďalšie dva pridala v Česko-slovenskom pohári.
Zamilovala si kávu a halušky
„Pomohlo mi, že som pôsobila v Banskej Bystrici. Veľmi som si užila čas strávený na Slovensku. Bola som tu len niekoľko mesiacov, no pomohlo mi to sa hráčsky posunúť. Spoznala som novú krajinu a kultúru, ktorá sa mi veľmi zapáčila. Keď prišla ponuka reprezentovať Slovensko, ani nachvíľu som nezaváhala," priznala Lambertová.
Okrem toho jej zachutila aj slovenská kuchyňa: „Pred zápasmi si slovenské jedlá asi nedám, no po zápasoch určite (smiech). Najviac mi chutia halušky! Zbožňujem ich."
„Vo voľnom čase najradšej čítam knihy, chodím na kávu, spoznávam nové miesta a učím sa nové jazyky. Keď som v novej krajine, vždy sa snažím naučiť tamojší jazyk. Napríklad viem niečo po francúzsky či grécky. Najnovšie sa učím po slovensky," pokračuje o svojich záľubách.
Lambertová má doposiaľ na Slovensku len príjemné zážitky, pričom si pochvaľuje prístup ľudí okolo nej: „Každý, koho som zatiaľ stretla, bol veľmi milý a ochotný. Takisto sa mi veľmi páči slovenská kultúra. Máte aj výbornú kávu, čo je pri milovníčku kávy, ako som ja, skvelé (smiech)."
V detstve sa chcela podobať na brata
V reprezentácii ju vrúcne privítali aj spoluhráčky. Lambertová sa nevie dočkať, ako ich počas nasledujúcich kvalifikačných zápasov na Cypre a v Rumunsku lepšie spozná.
„Privítali ma s otvoreným náručím. Znamená to pre mňa veľa. Teším sa na to, ako ich viac spoznám na palubovke, ale aj osobnostne."
Lambertová sa narodila na ostrove Guam, ktorý patrí pod Spojené štáty americké. Keď mala Kyra dva roky, s rodinou sa presťahovali do San Antonia v Texase. Má dvoch súrodencov, pričom jej starší brat bol v mladom veku jej veľký vzor.
„Je odo mňa o rok a pol starší. Keď vzal loptu, tiež som vzala loptu. Keď som začala s basketbalom, mal šesť rokov. Chcela som vždy robiť to isté, čo on. Tento rok je to pre mňa piata sezóna v zahraničí. Bola to doposiaľ vzrušujúca cesta, no nie vždy jednoduchá," tvrdí.
Pomáha mladým dievčatám osobnostne rásť
Lambertová v súčasnosti pôsobí v izraelskom klube Elitzur Ramla, s ktorým pravidelne hráva aj Európsky pohár FIBA.
Mimo basketbalu sa venuje pomoci mladým dievčatám, ktorým v športe chýba potrebná podpora na ukázanie ich plného potenciálu.
Pomáha neziskovej organizácii, pričom jej cieľom je vytvárať tréningové zážitky, ktoré zlepšujú atletické schopnosti dievčat tmavej pleti a zameriavajú sa na ich osobný rast.
„Pracujem pre neziskovú organizáciu 318 Foundation. Som koordinátorka športového programu. Pomáhame mladým dievčatám a trénerkám basketbalovo rásť.
Podporujeme ich líderské a ľudské schopnosti. Otvárame im nové možnosti, pričom šport používame ako automobil na ich ceste za úspechom," zakončila Lambertová.