Neodohrali ani minútu. Basketbalový Slovan sa rozlúčil s dvomi legionármi

BRATISLAVA. Slovenský basketbalový klub BC Slovan Bratislava ukončil spoluprácu s americkými hráčmi Antonom Cookom a Timohthym Finkem.
Účastník Tipos SBL a nadnárodnej ENBL to oznámil v utorok večer na webe a sociálnej sieti.
Cook a Finke prichádzali počas leta na Pasienky ako posily, avšak ani jeden z nich neodohral za Slovan v súťažných zápasoch ani minútu.
„Anton Cook si zranil koleno a bude pauzovať niekoľko mesiacov. Vzájomne sme sa dohodli na ukončení spolupráce. Antonovi želáme skoré a úplne uzdravenie, aby sa mohol čo najskôr vrátiť k basketbalu.
Timothy Finke nezapadol do nášho herného konceptu a preto sa naše cesty rozchádzajú. Čoskoro by sa mohol objaviť na inej zaujímavej adrese a my mu prajeme všetko dobré do ďalšej kariéry,“ vysvetlil pre klubový web generálny manažér Michal Ondruš.
Klub ďalej informoval, že do Manchestru na zápas ENBL nevycestoval s výpravou ani Cookov a Finkeho krajan Jacob Evans, aktuálne jediný basketbalista v Tipos SBL so skúsenosťami z NBA.
Okrem spomínaných mien má BC Slovan Bratislava na súpiske ďalších štyroch legionárov – Srbov Viktora Kovačeviča s Markom Radovanovičom, Američana Lestera Medforda a Kanaďana Shamiela Stevensona.