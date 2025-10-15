Neodohrali ani minútu. Basketbalový Slovan sa rozlúčil s dvomi legionármi

15. okt 2025
BRATISLAVA. Slovenský basketbalový klub BC Slovan Bratislava ukončil spoluprácu s americkými hráčmi Antonom Cookom a Timohthym Finkem.

Účastník Tipos SBL a nadnárodnej ENBL to oznámil v utorok večer na webe a sociálnej sieti.

Cook a Finke prichádzali počas leta na Pasienky ako posily, avšak ani jeden z nich neodohral za Slovan v súťažných zápasoch ani minútu.

„Anton Cook si zranil koleno a bude pauzovať niekoľko mesiacov. Vzájomne sme sa dohodli na ukončení spolupráce. Antonovi želáme skoré a úplne uzdravenie, aby sa mohol čo najskôr vrátiť k basketbalu.

Timothy Finke nezapadol do nášho herného konceptu a preto sa naše cesty rozchádzajú. Čoskoro by sa mohol objaviť na inej zaujímavej adrese a my mu prajeme všetko dobré do ďalšej kariéry,“ vysvetlil pre klubový web generálny manažér Michal Ondruš.

Klub ďalej informoval, že do Manchestru na zápas ENBL nevycestoval s výpravou ani Cookov a Finkeho krajan Jacob Evans, aktuálne jediný basketbalista v Tipos SBL so skúsenosťami z NBA.

Okrem spomínaných mien má BC Slovan Bratislava na súpiske ďalších štyroch legionárov – Srbov Viktora Kovačeviča s Markom Radovanovičom, Američana Lestera Medforda a Kanaďana Shamiela Stevensona.

