Veľká posila pre basketbalový Slovan, z Levíc získal hviezdu celej ligy

BRATISLAVA. Účastník Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) BC Slovan Bratislava získal do svojho tímu jednu z najvýraznejších domácich tvárí posledných sezón, po piatich rokoch sa vracia na Pasienky 28-ročný reprezentačný krídelník David Abrhám.
Člen reprezentačného tímu Slovenska pôsobil ešte vo farbách Interu na Pasienkoch v rokoch 2018 až 2020.
Nasledovalo pôsobenie v Leviciach, z ktorého má štyrikrát ligové zlato (2022 - 2025) a jedno striebro (2021).
„Mal som dlhé basketbalové leto, počas ktorého som veľa rozmýšľal o svojej budúcnosti. Mal som ambíciu ísť niekam do zahraničia, no napokon sa veci vyvinuli tak, že to nevyšlo.
Slovan mi ponúkol dobré podmienky, vraciam sa v podstate domov, aj tréner je rovnaký, ako keď som odtiaľto odchádzal, takže si myslím, že prostredie veľmi dobre poznám. Očakávam, že budeme mať tie najvyššie ambície a budeme ľudí baviť basketbalom,“ vyjadril sa Abrhám pre oficiálnu klubovú webstránku.
Pred návratom do známeho prostredia získal viacero individuálnych ocenení, zúčastnil sa tiež All Star zápasov Tipos SBL a v slovenských farbách sa vypracoval na jednu z opôr reprezentácie. V predchádzajúcom ročníku Tipos SBL mal priemer 11,8 bodu, 2 doskokov a 1,9 asistencie na zápas.
„Davida netreba zvlášť predstavovať. Vieme, aký je to hráč. Už som ho trénoval v klube aj reprezentácii. Vieme, koľko svojou inteligenciou a osobnosťou môže priniesť tímu. Som rád, že je opäť s nami. Smelo môžeme povedať, že David sa vrátil domov. Teším sa, že ho mám v kádri,“ dodal tréner Slovana Aramis Naglič.