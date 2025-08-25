Veľká posila pre basketbalový Slovan, z Levíc získal hviezdu celej ligy

David Abrhám v drese Levíc
David Abrhám v drese Levíc (Autor: TASR)
TASR|25. aug 2025 o 15:16
ShareTweet1

Do Bratislavy mieri reprezentačný krídelník.

BRATISLAVA. Účastník Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) BC Slovan Bratislava získal do svojho tímu jednu z najvýraznejších domácich tvárí posledných sezón, po piatich rokoch sa vracia na Pasienky 28-ročný reprezentačný krídelník David Abrhám.

Člen reprezentačného tímu Slovenska pôsobil ešte vo farbách Interu na Pasienkoch v rokoch 2018 až 2020.

Nasledovalo pôsobenie v Leviciach, z ktorého má štyrikrát ligové zlato (2022 - 2025) a jedno striebro (2021).

„Mal som dlhé basketbalové leto, počas ktorého som veľa rozmýšľal o svojej budúcnosti. Mal som ambíciu ísť niekam do zahraničia, no napokon sa veci vyvinuli tak, že to nevyšlo.

Slovan mi ponúkol dobré podmienky, vraciam sa v podstate domov, aj tréner je rovnaký, ako keď som odtiaľto odchádzal, takže si myslím, že prostredie veľmi dobre poznám. Očakávam, že budeme mať tie najvyššie ambície a budeme ľudí baviť basketbalom,“ vyjadril sa Abrhám pre oficiálnu klubovú webstránku.

Pred návratom do známeho prostredia získal viacero individuálnych ocenení, zúčastnil sa tiež All Star zápasov Tipos SBL a v slovenských farbách sa vypracoval na jednu z opôr reprezentácie. V predchádzajúcom ročníku Tipos SBL mal priemer 11,8 bodu, 2 doskokov a 1,9 asistencie na zápas.

„Davida netreba zvlášť predstavovať. Vieme, aký je to hráč. Už som ho trénoval v klube aj reprezentácii. Vieme, koľko svojou inteligenciou a osobnosťou môže priniesť tímu. Som rád, že je opäť s nami. Smelo môžeme povedať, že David sa vrátil domov. Teším sa, že ho mám v kádri,“ dodal tréner Slovana Aramis Naglič.

Basketbal

Basketbal

    David Abrhám v drese Levíc
    David Abrhám v drese Levíc
    Veľká posila pre basketbalový Slovan, z Levíc získal hviezdu celej ligy
    dnes 15:161
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Veľká posila pre basketbalový Slovan, z Levíc získal hviezdu celej ligy