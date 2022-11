Piešťanské Čajky zaknihovali prvú výhru v Európskom pohári. Vyhrali slovenské derby

Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Nerodilo sa to ľahko. Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, hrali sme agresívne, rýchlo dopredu a to, čo sme sa dohodli. To nám vychádzalo. Potom nastalo v druhej štvrtine trochu uspokojenie, ale v druhom polčase sme opäť hrali to, čo sme chceli. Pokiaľ sme to plnili tak, ako sme sa dohodli, tak to fungovalo. Som rád za toto víťazstvo.“

Anka Jurčenková, hráčka Piešťan: „Tešíme sa. Išli sme sem s tým, že chceme vyhrať a myslím si, že sme podali celkom dobrý výkon.“

Miloslav Michálik, tréner Banskej Bystrice: „Ako ste mohli vidieť, v európskej súťaži rozhodujú iné veci, malé detaily. Jednoducho povedané, my ešte tieto detaily nemáme zvládnuté. Myslím si, že pre hráčky a nás všetkých veľká škola.“

Lucia Striešová, hráčka Banskej Bystrice: „Myslím si, že sme úvod vôbec nechytili a potom sa to už celý čas nieslo s nami. Vo fyzickosti nás prevýšili, boli v nej oveľa agresívnejšie na doskoku. V tom máme medzery.“