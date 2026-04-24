V minulosti dostal pokutu za kritiku rozhodcov. Bývalý tréner Memphisu povedie nový klub

Basketbalistov Milwaukee Bucks bude v budúcej sezóne NBA trénovať Taylor Jenkins. Štyridsaťjedenročný kouč naposledy v zámorskej súťaži viedol Memphis Grizzlies v rokoch 2019-2025.
Jenkins už prostredie v Milwaukee pozná, v ročníku 2018-19 tam robil asistenta Mikeovi Budenholzerovi.
Následne prijal ponuku Memphisu, s ktorým trikrát za sebou postúpil do play off (2021-23).
V roku 2022 dostal pokutu 15-tisíc amerických dolárov za kritiku rozhodcov v play-off. "Nikdy som nevidel väčšiu nekonzistentnosť, rozhodcovia pristupovali k zápasu arogantne. Je to hanba, nemám slov," nešetril kouč kritikou.
Grizzlies sa s ním nečakane rozlúčili v uplynulej sezón deväť zápasov pred koncom základnej časti, hoci boli na priečkach znamenajúcich postup do bojov o titul. Na lavičke Bucks nahradí Doca Riversa.
Hráči Milwaukee v tomto ročníku po deviatich rokoch nepostúpili do play off. Hlavnou príčinou bolo, že ich hlavná hviezda Jannis Antetokunmpo odohral pre zranenia iba 36 duelov, najmenej počas svojho 13-ročného pôsobenia v klube.
Grécky krídelník bude v lete s klubom rokovať o novom kontrakte, pokiaľ zmluvu nepredĺži, môže o rok z tímu odísť ako voľný hráč. Informovala AP.