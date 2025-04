Hejková doviedla USK opäť do bojov o medaily. V semifinále Euroligy vyzve obhajcu titulu

Final Six Euroligy žien - štvrťfinále

ZARAGOZA. Basketbalistky českého ZVVZ USK Praha so slovenskou trénerkou Natáliou Hejkovou postúpili na Final Six Euroligy v španielskej Zaragoze do semifinále.

V úvodnom stretnutí turnaja zdolali talianske Beretta Famila Schio 79:72 a podobne ako pred rokom, keď získali bronz, tak aj teraz sa zapoja do bojov o medaily.

V piatok 11. apríla o 17.30 h nastúpia na duel s obhajcom prvenstva, tureckým Fenerbahce Opet Istanbul.