Prievidza je na víťaznej vlne. Formu chce potvrdiť aj na palubovke bulharského vicemajstra

V stredu 16. októbra o 18.00 h sa predstavia v bulharskom Botevgrade, kde sa chcú pokúsiť získať druhé víťazstvo a ďalšie cenné body do tabuľky.

Bude to náročné po fyzickej a mentálnej stránke, hlavne si udržať koncentráciu a byť zdravotne v poriadku.

Zatiaľ to zvládame výborne, tak verím, že to bude trvať čo najdlhšie. Pre nahustený program totiž nemáme ani veľa času na tréning. V pondelok sme absolvovali dva tréningy, v utorok sme cestovali do Bulharska.

Teraz sa tak viac venujeme regenerácii a taktickým detailom v hre. Čaká nás ťažký duel, ale snažíme sa čo najlepšie pripraviť, aby sme boli 100-percentne pripravení na stretnutie a priniesli domov víťazstvo,“ uviedol pre TASR tréner Prievidze Saša Jankovič.