VIDEO: LeBron prekonal ďalší z mnohých rekordov. Strelil najviac košov z hry

TASR|6. mar 2026 o 09:00
James v závere stretnutia chvíľu nehral pre problémy s lakťom.

Hviezdny americký basketbalista LeBron James vytvoril nový rekord v počte košov z hry v zámorskej NBA.

V nočnom zápase na palubovke Denveru prekonal počet legendárneho Kareema Abdula-Jabbara 15.837. Jeho Los Angeles Lakers však prehrali 113:120.

Štyridsaťjedenročný James v závere stretnutia chvíľu nehral pre problémy s lakťom.

Lakers viedol Luka Dončič s 27 bodmi a 11 doskokmi, najproduktívnejší domáci hráč bol Nikola Jokič, ktorý zaznamenal triple-double s 28 bodmi, 12 doskokmi a 13 asistenciami.

NBA - piatok, 6. marec

Orlando - Dallas 115:114


Washington - Utah 112:122


Houston - Golden State 113:115 pp


Miami - Brooklyn 126:110


Minnesota - Toronto 115:107


San Antonio - Detroit 121:106


Phoenix - Chicago 103:105


Denver - LA Lakers 120:113


Sacramento - New Orleans 123:133


Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


    dnes 09:00|1
