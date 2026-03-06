VIDEO: LeBron prekonal ďalší z mnohých rekordov. Strelil najviac košov z hry

Hviezdny americký basketbalista LeBron James vytvoril nový rekord v počte košov z hry v zámorskej NBA.
V nočnom zápase na palubovke Denveru prekonal počet legendárneho Kareema Abdula-Jabbara 15.837. Jeho Los Angeles Lakers však prehrali 113:120.
Štyridsaťjedenročný James v závere stretnutia chvíľu nehral pre problémy s lakťom.
Lakers viedol Luka Dončič s 27 bodmi a 11 doskokmi, najproduktívnejší domáci hráč bol Nikola Jokič, ktorý zaznamenal triple-double s 28 bodmi, 12 doskokmi a 13 asistenciami.
NBA - piatok, 6. marec
Orlando - Dallas 115:114
Washington - Utah 112:122
Houston - Golden State 113:115 pp
Miami - Brooklyn 126:110
Minnesota - Toronto 115:107
San Antonio - Detroit 121:106
Phoenix - Chicago 103:105
Denver - LA Lakers 120:113
Sacramento - New Orleans 123:133
