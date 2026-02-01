Bývalá slovenská reprezentantka hlási návrat. Bude pôsobiť u lídra rakúskej súťaže

Basketbalistka Sabína Oroszová počas tréningu ženskej basketbalovej reprezentácie Slovenska.
TASR|1. feb 2026 o 12:17
Kariéru pôvodne ukončila pre materské povinnosti.

Bývalá slovenská basketbalová reprezentantka Sabína Šimonovičová (rod. Oroszová) sa vracia po viac ako dvoch rokoch do súťažného kolotoča.

Tridsaťdvaročná krídelníčka sa dohodla na kontrakte s lídrom rakúskej najvyššej súťaže BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg.

Účastníčka troch majstrovstiev Európy (2017, 2021, 2023) pôvodne ukončila počas sezóny 2023/2024 hráčsku kariéru pre materské povinnosti, ale napokon ju vedenie rakúskeho tímu prehovorilo na návrat na palubovky.

„So Sabínou som bola v kontakte od októbra, keď vyjadrila želanie vrátiť sa k basketbalu. Je to veľmi skúsená hráčka, ktorá hrala v kvalitných ligách. Už niekoľko týždňov s nami trénuje, no zatiaľ nie je jasné, kedy odohrá prvý zápas, ale tešíme sa na to,“ uviedla pre oficiálnu klubovú webstránku trénerka Diana Picorusevicová.

Šimonovičová sa stretne v tíme s ďalšími dvoma Slovenkami, Luciou Škvarekovou a Sofiou Kaltenbrunnerovou (rod. Bilíková).

Bývalá reprezentantka je v súčasnosti tiež vedúcou družstva pri národnom tíme žien Slovenska. Klosterneuburg je zatiaľ suverénnym lídrom tamojšej Superligy, po 13 odohraných zápasoch má stále stopercentnú bilanciu.

