Bývalá opora reprezentácie je novou manažérkou národného tímu. Reprezentácia funguje, tvrdí

Ilustračná fotografia z Tipos SBL. (Autor: TASR)
TASR|15. aug 2025 o 12:45
Pozíciu prijala po tom, čo vyštudovala program TIME-OUT od FIBA.

BRATISLAVA. Bývalá reprezentantka Slovenska v basketbale Sabína Šimonovičová sa stala novou manažérkou slovenskej ženskej reprezentácie.

Tridsaťdvaročná Šimonovičová patrila v minulosti medzi opory reprezentácie a predstavila sa na troch majstrovstvách Európy.

Pozíciu manažérky národného tímu prijala po tom, čo vyštudovala program TIME-OUT Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Projekt sa zameriava na integráciu bývalých hráčov a hráčok na trhu práce.

„Pre mňa to predstavuje veľkú príležitosť a výzvu. Po 25 rokoch, počas ktorých som žila basketbalom z pohľadu hráčky, prichádza moment presunu na druhú stranu lavičky.

Hoci sa musím ešte veľa naučiť tak verím, že poznatky a skúsenosti z programu budú pre tím prínosné.

Dievčatá a trénerov poznám dlhé roky a viem, čo hráčky potrebujú a ako s nimi komunikovať,“ vysvetlila Šimonovičová v tlačovej správe Slovenskej basketbalovej asociácie.

Slovensko je pravidelným účastníkom ženských majstrovstiev Európy, avšak nedostalo sa na júnový šampionát v tomto roku.

„Myslím si, že reprezentácia je momentálne nastavená správne. Dievčatá sú v najproduktívnejšom veku a disponujú skúsenosťami z kvalitných zahraničných líg.

Máme aj mladé talentované hráčky, ktoré na Slovensku dostávajú veľa príležitostí. K tomu máme elitného trénera. Ak budú dievčatá zdravé a kvalifikáciu odohráme bez absencií, som presvedčená, že do európskej špičky patríme,“ dodala.

