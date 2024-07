Jeden rekord prekonal, ďalšie má na dosah. Španiel nie je sebec, pozerá sa na kolektív

„Jasné, že si uvedomujem to, čo som dosiahol. Nie som tu však preto, aby som trhal rekordy individuálneho charakteru. Ide o úspech španielskeho basketbalu, nie o mňa,“ povedal rodák z Mallorcy pre denník Mundo Deportivo.

Fernandéz môže okrem rekordu v účasti na OH prekonať či vyrovnať aj iné. Blízko k prvenstvu je v rebríčku najvyššieho počtu zápasov.

Fernandéz debutoval na OH v Aténach 2004, ešte ako 19-ročný. Vtedy mal priemer 5,1 bodu na zápas.

Aktuálne svieti pri jeho mene číslo 35 a lídrom tabuliek je Austrálčan Andrew Gaze. Na jeho konte je 40 duelov.

Ak sa chce Fernandéz dostať na túto métu, potrebuje nastúpiť do všetkých zápasov na OH, teda prebojovať sa minimálne do boja o 3. miesto.